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أزمة "دونباس".. الولايات المتحدة تنقل عشرات الطائرات الحربية إلى بولندا

البنتاغون: تدريبات عادية وليست رداً على ما يحدث على حدود أوكرانيا أو القرم

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك أن القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية نقلت إلى بولندا عشرات من الطائرات المقاتلة في إطار "تدريبات عسكرية".

وكتب بلاشاك على "تويتر"، يوم أمس الاثنين: "وصلت إلى بولندا اليوم عشرات من طائرات "إف – 15" و"إف – 16" الأمريكية. وتتدرب القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية على نقل سريع للقوات الجوية في أوروبا مع استخدام المطارات البولندية".


من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن نقل المقاتلات تم في إطار "تدريبات عادية"، مضيفاً أنه "لا يعتبر رداً على ما يحدث على حدود أوكرانيا أو في القرم".

ووفق وكالة "تاس" الروسية يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر في منطقة النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا وتعبير الدول الغربية عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود الغربية لروسيا.

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أزمة "دونباس".. الولايات المتحدة تنقل عشرات الطائرات الحربية إلى بولندا
سبق

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك أن القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية نقلت إلى بولندا عشرات من الطائرات المقاتلة في إطار "تدريبات عسكرية".

وكتب بلاشاك على "تويتر"، يوم أمس الاثنين: "وصلت إلى بولندا اليوم عشرات من طائرات "إف – 15" و"إف – 16" الأمريكية. وتتدرب القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية على نقل سريع للقوات الجوية في أوروبا مع استخدام المطارات البولندية".


من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن نقل المقاتلات تم في إطار "تدريبات عادية"، مضيفاً أنه "لا يعتبر رداً على ما يحدث على حدود أوكرانيا أو في القرم".

ووفق وكالة "تاس" الروسية يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر في منطقة النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا وتعبير الدول الغربية عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود الغربية لروسيا.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:43 AM

أزمة "دونباس".. الولايات المتحدة تنقل عشرات الطائرات الحربية إلى بولندا

البنتاغون: تدريبات عادية وليست رداً على ما يحدث على حدود أوكرانيا أو القرم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك أن القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية نقلت إلى بولندا عشرات من الطائرات المقاتلة في إطار "تدريبات عسكرية".

وكتب بلاشاك على "تويتر"، يوم أمس الاثنين: "وصلت إلى بولندا اليوم عشرات من طائرات "إف – 15" و"إف – 16" الأمريكية. وتتدرب القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية على نقل سريع للقوات الجوية في أوروبا مع استخدام المطارات البولندية".


من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن نقل المقاتلات تم في إطار "تدريبات عادية"، مضيفاً أنه "لا يعتبر رداً على ما يحدث على حدود أوكرانيا أو في القرم".

ووفق وكالة "تاس" الروسية يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر في منطقة النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا وتعبير الدول الغربية عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود الغربية لروسيا.

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