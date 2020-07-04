النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 205929

"آل سلامة" يشيد بجهود وقرارات قيادة المملكة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا

قال: دعم الشركات والمؤسسات خفف كثيراً من آثار الأزمة

أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح آل سلامة بقرار الحكومة الرشيدة بِقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تمديد عدد مِن المُبادرات الحكومية؛ لتخفيف آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة مِن المُبادرات التي أُعلنت مِنذُ بِداية الجائحة.

وقال "آل سلامة": "كوني رجل أعمال أشكر القيادة الرشيدة في وقوفها غير المُستغرب ومساعدتها المُستمرة لمد يد العون والدعم الغير مسبوق لما سببه Coved-19مِن آثار اقتصادية سلبية على الشركات والقطاع الخاص، ولكن بالدعم الحاصل مِن الحكومة خفقت مِن وطأة الآثار كثيراً جداً".

وأضاف: "حرص الحكومة على القطاع الخاص وعلى أن تكون المؤسسات والشركات في استقرار هو مشهد لا نراه في دول العالم بأكملها، فنحمد الله أن من علينا بقيادة رشيدة تضع مواطنيها وشعبها واقتصادها في أعينها، وتحرص على أن يكونوا بخير وتُساعدهم وتدعمهم في الأوقات الصعبة".

ووجّه شكره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول على جهودهم في منطقة نجران ودعمهم اللامحدود.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"آل سلامة" يشيد بجهود وقرارات قيادة المملكة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح آل سلامة بقرار الحكومة الرشيدة بِقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تمديد عدد مِن المُبادرات الحكومية؛ لتخفيف آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة مِن المُبادرات التي أُعلنت مِنذُ بِداية الجائحة.

وقال "آل سلامة": "كوني رجل أعمال أشكر القيادة الرشيدة في وقوفها غير المُستغرب ومساعدتها المُستمرة لمد يد العون والدعم الغير مسبوق لما سببه Coved-19مِن آثار اقتصادية سلبية على الشركات والقطاع الخاص، ولكن بالدعم الحاصل مِن الحكومة خفقت مِن وطأة الآثار كثيراً جداً".

وأضاف: "حرص الحكومة على القطاع الخاص وعلى أن تكون المؤسسات والشركات في استقرار هو مشهد لا نراه في دول العالم بأكملها، فنحمد الله أن من علينا بقيادة رشيدة تضع مواطنيها وشعبها واقتصادها في أعينها، وتحرص على أن يكونوا بخير وتُساعدهم وتدعمهم في الأوقات الصعبة".

ووجّه شكره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول على جهودهم في منطقة نجران ودعمهم اللامحدود.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
05:52 PM

"آل سلامة" يشيد بجهود وقرارات قيادة المملكة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا

قال: دعم الشركات والمؤسسات خفف كثيراً من آثار الأزمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,330

أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح آل سلامة بقرار الحكومة الرشيدة بِقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تمديد عدد مِن المُبادرات الحكومية؛ لتخفيف آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة مِن المُبادرات التي أُعلنت مِنذُ بِداية الجائحة.

وقال "آل سلامة": "كوني رجل أعمال أشكر القيادة الرشيدة في وقوفها غير المُستغرب ومساعدتها المُستمرة لمد يد العون والدعم الغير مسبوق لما سببه Coved-19مِن آثار اقتصادية سلبية على الشركات والقطاع الخاص، ولكن بالدعم الحاصل مِن الحكومة خفقت مِن وطأة الآثار كثيراً جداً".

وأضاف: "حرص الحكومة على القطاع الخاص وعلى أن تكون المؤسسات والشركات في استقرار هو مشهد لا نراه في دول العالم بأكملها، فنحمد الله أن من علينا بقيادة رشيدة تضع مواطنيها وشعبها واقتصادها في أعينها، وتحرص على أن يكونوا بخير وتُساعدهم وتدعمهم في الأوقات الصعبة".

ووجّه شكره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول على جهودهم في منطقة نجران ودعمهم اللامحدود.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,511
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,780

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة