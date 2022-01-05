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تيمناً باسم خادم الحرمين.. الفنان محمد عبده يُرزق بمولود ويسميه سلمان

تفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد

رُزق الفنان محمد عبده؛ فجر اليوم، بمولود جديد أسماه "سلمان".

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين، رُزقت فجر هذا اليوم، بمولود أسميته سلمان؛ تيمناً باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حفظه الله".

وتفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد، وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تيمناً باسم خادم الحرمين.. الفنان محمد عبده يُرزق بمولود ويسميه سلمان
سبق

رُزق الفنان محمد عبده؛ فجر اليوم، بمولود جديد أسماه "سلمان".

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين، رُزقت فجر هذا اليوم، بمولود أسميته سلمان؛ تيمناً باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حفظه الله".

وتفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد، وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
09:43 AM

تيمناً باسم خادم الحرمين.. الفنان محمد عبده يُرزق بمولود ويسميه سلمان

تفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,246

رُزق الفنان محمد عبده؛ فجر اليوم، بمولود جديد أسماه "سلمان".

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين، رُزقت فجر هذا اليوم، بمولود أسميته سلمان؛ تيمناً باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حفظه الله".

وتفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد، وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,221
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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