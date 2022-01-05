وتفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد، وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين، رُزقت فجر هذا اليوم، بمولود أسميته سلمان؛ تيمناً باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حفظه الله".

رُزق الفنان محمد عبده؛ فجر اليوم، بمولود جديد أسماه "سلمان".

تيمناً باسم خادم الحرمين.. الفنان محمد عبده يُرزق بمولود ويسميه سلمان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-05 رُزق الفنان محمد عبده؛ فجر اليوم، بمولود جديد أسماه "سلمان". وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين، رُزقت فجر هذا اليوم، بمولود أسميته سلمان؛ تيمناً باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حفظه الله". وتفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد، وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 09:43 AM

تيمناً باسم خادم الحرمين.. الفنان محمد عبده يُرزق بمولود ويسميه سلمان تفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد





A A A





6 مشاركة

رُزق الفنان محمد عبده؛ فجر اليوم، بمولود جديد أسماه "سلمان".

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين، رُزقت فجر هذا اليوم، بمولود أسميته سلمان؛ تيمناً باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حفظه الله".

وتفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد، وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد.