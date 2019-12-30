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غدًا.. الجامعة العربية تبحث التطورات الليبية

دعت إليه مصر وأيَّدتها دول عدة في اجتماع طارئ

تقدمت مصر اليوم (الاثنين) لجامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة غدًا على مستوى المندوبين برئاسة العراق؛ وذلك لبحث التطورات الحالية في ليبيا، بحسب ما أفادت صحيفة الأخبار المصرية.

وذكرت مصر في الطلب أن "التطورات الجارية، واحتمالات التصعيد، تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة؛ ما يتطلب عقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن".

ووفقًا لما أوردته "سبوتنيك"، جاء هذا الاجتماع بعد طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، أيده عدد من الدول العربية.

وأجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، ومصر صاحبة الدعوة، وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع غدًا في مقر الأمانة العامة.

ويهدف الاجتماع إلى استعادة ليبيا استقرارها عبر الحلول السياسية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وذلك في أقرب وقت ممكن.

جامعة الدول العربية ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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غدًا.. الجامعة العربية تبحث التطورات الليبية
سبق

تقدمت مصر اليوم (الاثنين) لجامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة غدًا على مستوى المندوبين برئاسة العراق؛ وذلك لبحث التطورات الحالية في ليبيا، بحسب ما أفادت صحيفة الأخبار المصرية.

وذكرت مصر في الطلب أن "التطورات الجارية، واحتمالات التصعيد، تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة؛ ما يتطلب عقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن".

ووفقًا لما أوردته "سبوتنيك"، جاء هذا الاجتماع بعد طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، أيده عدد من الدول العربية.

وأجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، ومصر صاحبة الدعوة، وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع غدًا في مقر الأمانة العامة.

ويهدف الاجتماع إلى استعادة ليبيا استقرارها عبر الحلول السياسية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وذلك في أقرب وقت ممكن.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:20 PM

غدًا.. الجامعة العربية تبحث التطورات الليبية

دعت إليه مصر وأيَّدتها دول عدة في اجتماع طارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدمت مصر اليوم (الاثنين) لجامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة غدًا على مستوى المندوبين برئاسة العراق؛ وذلك لبحث التطورات الحالية في ليبيا، بحسب ما أفادت صحيفة الأخبار المصرية.

وذكرت مصر في الطلب أن "التطورات الجارية، واحتمالات التصعيد، تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة؛ ما يتطلب عقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن".

ووفقًا لما أوردته "سبوتنيك"، جاء هذا الاجتماع بعد طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، أيده عدد من الدول العربية.

وأجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، ومصر صاحبة الدعوة، وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع غدًا في مقر الأمانة العامة.

ويهدف الاجتماع إلى استعادة ليبيا استقرارها عبر الحلول السياسية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وذلك في أقرب وقت ممكن.

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