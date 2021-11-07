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الأمن السوداني يقمع مظاهرة للمعلمين ضد الانقلاب العسكري

أطلق عليهم الغاز المسيل للدموع

فرّقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أقامتها لجنة المعلمين؛ رفضاً للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي.

وقال مدرّس الجغرافيا محمد الأمين وهو بين عشرات المدرّسين المحتجّين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم: "نظمنا مظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن المدرس أن "قوات الشرطة فضّت المظاهرة، وأطلقت الغاز المسيّل للدموع".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمن السوداني يقمع مظاهرة للمعلمين ضد الانقلاب العسكري
سبق

فرّقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أقامتها لجنة المعلمين؛ رفضاً للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي.

وقال مدرّس الجغرافيا محمد الأمين وهو بين عشرات المدرّسين المحتجّين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم: "نظمنا مظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن المدرس أن "قوات الشرطة فضّت المظاهرة، وأطلقت الغاز المسيّل للدموع".

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
02:39 PM

الأمن السوداني يقمع مظاهرة للمعلمين ضد الانقلاب العسكري

أطلق عليهم الغاز المسيل للدموع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرّقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أقامتها لجنة المعلمين؛ رفضاً للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي.

وقال مدرّس الجغرافيا محمد الأمين وهو بين عشرات المدرّسين المحتجّين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم: "نظمنا مظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن المدرس أن "قوات الشرطة فضّت المظاهرة، وأطلقت الغاز المسيّل للدموع".

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