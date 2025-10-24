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جامعة حائل تنعى طالباً توفي بسكتة قلبية خلال مباراة ضمن دوري الكليات

قالت إنه تم محاولة إنعاشه لمدة 40 دقيقة ولم توضح وسيلة نقله من الملعب

نعت جامعة حائل طالباً توفي عصر اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019، أثناء لعبه في إحدى مباريات فريق كرة القدم في دوري كليات الجامعة المُقام على ملاعب كرة القدم في مجمع كليات الطلاب.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة في بيان لها أنه عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، وفي ملاعب كرة القدم في مجمع كليات الطلاب، سقط طالب أثناء لعب مباراة دورية بين الكليات، وتم نقله إلى المستشفى السعودي الألماني بحائل.

وأضاف البيان أنه بحسب الفريق الطبي الذي استقبل الحالة، فقد تعرض المريض لسكتة قلبية، وتمت محاولات لإنعاشه لمدة 40 دقيقة ولكن لم يحصل استجابة، وتُوفي رحمه الله.

وتقدّمت الجامعة لذوي الطالب بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يرحم الفقيد، وأن يتقبله من عباده الأبرار في جنات النعيم.

ولم تذكر الجامعة في بيانها وسيلة نقل اللاعب محمد نايف المريدي الأسلمي الشمري- رحمه الله-، الطالب بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، من الملعب الذي يقع داخل مجمع طلابها على طريق بقعاء، فيما تم تداول صورة من داخل الملعب عبر "تويتر"، لسيارة أمن الجامعة، وهي مُشرّعة أبوابها، واللاعبون مجتمعون حولها، فيما لم تذكر الجامعة في بيانها أيضاً، مباشرة الحالة من قِبل فريق طبي متواجد خلال المباراة في الملعب، أو وجود إسعاف داخل الملاعب.

حائل جامعة حائل دوري الكليات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة حائل تنعى طالباً توفي بسكتة قلبية خلال مباراة ضمن دوري الكليات
سبق

نعت جامعة حائل طالباً توفي عصر اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019، أثناء لعبه في إحدى مباريات فريق كرة القدم في دوري كليات الجامعة المُقام على ملاعب كرة القدم في مجمع كليات الطلاب.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة في بيان لها أنه عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، وفي ملاعب كرة القدم في مجمع كليات الطلاب، سقط طالب أثناء لعب مباراة دورية بين الكليات، وتم نقله إلى المستشفى السعودي الألماني بحائل.

وأضاف البيان أنه بحسب الفريق الطبي الذي استقبل الحالة، فقد تعرض المريض لسكتة قلبية، وتمت محاولات لإنعاشه لمدة 40 دقيقة ولكن لم يحصل استجابة، وتُوفي رحمه الله.

وتقدّمت الجامعة لذوي الطالب بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يرحم الفقيد، وأن يتقبله من عباده الأبرار في جنات النعيم.

ولم تذكر الجامعة في بيانها وسيلة نقل اللاعب محمد نايف المريدي الأسلمي الشمري- رحمه الله-، الطالب بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، من الملعب الذي يقع داخل مجمع طلابها على طريق بقعاء، فيما تم تداول صورة من داخل الملعب عبر "تويتر"، لسيارة أمن الجامعة، وهي مُشرّعة أبوابها، واللاعبون مجتمعون حولها، فيما لم تذكر الجامعة في بيانها أيضاً، مباشرة الحالة من قِبل فريق طبي متواجد خلال المباراة في الملعب، أو وجود إسعاف داخل الملاعب.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:51 PM

جامعة حائل تنعى طالباً توفي بسكتة قلبية خلال مباراة ضمن دوري الكليات

قالت إنه تم محاولة إنعاشه لمدة 40 دقيقة ولم توضح وسيلة نقله من الملعب

A A A
خالد السليمي - حائل
9
14,976

نعت جامعة حائل طالباً توفي عصر اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019، أثناء لعبه في إحدى مباريات فريق كرة القدم في دوري كليات الجامعة المُقام على ملاعب كرة القدم في مجمع كليات الطلاب.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة في بيان لها أنه عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، وفي ملاعب كرة القدم في مجمع كليات الطلاب، سقط طالب أثناء لعب مباراة دورية بين الكليات، وتم نقله إلى المستشفى السعودي الألماني بحائل.

وأضاف البيان أنه بحسب الفريق الطبي الذي استقبل الحالة، فقد تعرض المريض لسكتة قلبية، وتمت محاولات لإنعاشه لمدة 40 دقيقة ولكن لم يحصل استجابة، وتُوفي رحمه الله.

وتقدّمت الجامعة لذوي الطالب بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يرحم الفقيد، وأن يتقبله من عباده الأبرار في جنات النعيم.

ولم تذكر الجامعة في بيانها وسيلة نقل اللاعب محمد نايف المريدي الأسلمي الشمري- رحمه الله-، الطالب بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، من الملعب الذي يقع داخل مجمع طلابها على طريق بقعاء، فيما تم تداول صورة من داخل الملعب عبر "تويتر"، لسيارة أمن الجامعة، وهي مُشرّعة أبوابها، واللاعبون مجتمعون حولها، فيما لم تذكر الجامعة في بيانها أيضاً، مباشرة الحالة من قِبل فريق طبي متواجد خلال المباراة في الملعب، أو وجود إسعاف داخل الملاعب.

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