النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجران.. إنهاء معاناة طفل من تشوهات خلقية في المريء

يزن 1600 جرام.. الكوادر الطبية تمكّنت من إغلاق الناصور

نجح أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال في نجران في إجراء عملية دقيقة لطفل "خداج"، يزن 1600 جرام، يعاني من تشوه وضمور في المريء مع وجود ناصور بين المريء والقصبة الهوائية.

وقالت "صحة نجران": الكوادر الطبية تمكّنت من إغلاق الناصور وتوصيل طرفي المرئ الضامر، وذلك في إجراء طبي دقيق عالي الخطورة بسبب الوزن.

وأضافت: الطفل يتلقى الرعاية الصحية اللازمة في الحضانة وتتم الرضاعة عن طريق الفم بصورة طبيعية وحالته العامة مستقرة.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجران.. إنهاء معاناة طفل من تشوهات خلقية في المريء
سبق

نجح أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال في نجران في إجراء عملية دقيقة لطفل "خداج"، يزن 1600 جرام، يعاني من تشوه وضمور في المريء مع وجود ناصور بين المريء والقصبة الهوائية.

وقالت "صحة نجران": الكوادر الطبية تمكّنت من إغلاق الناصور وتوصيل طرفي المرئ الضامر، وذلك في إجراء طبي دقيق عالي الخطورة بسبب الوزن.

وأضافت: الطفل يتلقى الرعاية الصحية اللازمة في الحضانة وتتم الرضاعة عن طريق الفم بصورة طبيعية وحالته العامة مستقرة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
02:53 PM

نجران.. إنهاء معاناة طفل من تشوهات خلقية في المريء

يزن 1600 جرام.. الكوادر الطبية تمكّنت من إغلاق الناصور

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
46

نجح أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال في نجران في إجراء عملية دقيقة لطفل "خداج"، يزن 1600 جرام، يعاني من تشوه وضمور في المريء مع وجود ناصور بين المريء والقصبة الهوائية.

وقالت "صحة نجران": الكوادر الطبية تمكّنت من إغلاق الناصور وتوصيل طرفي المرئ الضامر، وذلك في إجراء طبي دقيق عالي الخطورة بسبب الوزن.

وأضافت: الطفل يتلقى الرعاية الصحية اللازمة في الحضانة وتتم الرضاعة عن طريق الفم بصورة طبيعية وحالته العامة مستقرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,616

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة