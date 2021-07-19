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الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد

موعد إقامة الصلاة في العاصمة عند الساعة 5:30 صباحاً  بمشيئة الله تعالى

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض "4282" جامعاً ومسجداً إضافياً ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى بمدينة الرياض، والمحافظات والمراكز التابعة لها بالمنطقة.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة الرياض جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، مشيراً إلى أن موعد إقامة الصلاة بمدينة الرياض عند الساعة 5:30 صباحاً - بمشيئة الله تعالى-.

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الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد
سبق

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض "4282" جامعاً ومسجداً إضافياً ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى بمدينة الرياض، والمحافظات والمراكز التابعة لها بالمنطقة.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة الرياض جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، مشيراً إلى أن موعد إقامة الصلاة بمدينة الرياض عند الساعة 5:30 صباحاً - بمشيئة الله تعالى-.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:02 PM

الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد

موعد إقامة الصلاة في العاصمة عند الساعة 5:30 صباحاً  بمشيئة الله تعالى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض "4282" جامعاً ومسجداً إضافياً ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى بمدينة الرياض، والمحافظات والمراكز التابعة لها بالمنطقة.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة الرياض جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، مشيراً إلى أن موعد إقامة الصلاة بمدينة الرياض عند الساعة 5:30 صباحاً - بمشيئة الله تعالى-.

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