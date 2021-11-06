النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

37 مليون مشاهدة.. لقطة مخيفة لثعبان يتظاهر بالموت

تجنبًا لخطر الطيور الجارحة

حقَّق فيديو مخيف 37 مليون مشاهدة؛ إذ يظهر فيه ثعبان أسود، يشبه الكوبرا، وهو ينقلب على ظهره، ويتلوى، ويدور على الأرض، ثم يسكن تمامًا بلا حراك، وقد فتح فمه كأنه ميِّت!

ويقول موقع "آي بي تايمز" الأمريكي: تستخدم بعض الثعابين أساليب عديدة لتتفوق على مفترسيها؛ إذ يمكن للثعبان Hognose، الذي يوجد في أمريكا الشمالية، التظاهر بالموت.

وقد نشرت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا الفيديو المرعب لـ"تظاهر الثعبان بالموت" على صفحتها على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء.

ويبدأ الفيديو بثعبان أسود، يشبه الكوبرا إلى حد بعيد، وهو يزحف على الأرض بينما يدور حول نفسه، وقد نشر رأسه العريض، وفي لحظة تمتد يد، تمثل تهديدًا على الثعبان؛ وسرعان ما يدخل الثعبان في التفاف جنوني حول نفسه، ثم ينقلب على ظهره، ويفتح فمه على اتساع بينما يُخرج لسانه المتشعب، وينقر به. ومع انتهاء مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 40 ثانية، يبدو الثعبان بلا حراك، وقد سكن تمامًا، كأنه ميِّت، ولكنها ليست إلا حيلة للهروب من الطيور الجارحة؛ فهذا الثعبان ليس كوبرا، ولا سامًّا؛ لذا يحاول فقط الهرب. (فيديو)

الرئيسية/ محطات

اعلان
37 مليون مشاهدة.. لقطة مخيفة لثعبان يتظاهر بالموت
سبق

حقَّق فيديو مخيف 37 مليون مشاهدة؛ إذ يظهر فيه ثعبان أسود، يشبه الكوبرا، وهو ينقلب على ظهره، ويتلوى، ويدور على الأرض، ثم يسكن تمامًا بلا حراك، وقد فتح فمه كأنه ميِّت!

ويقول موقع "آي بي تايمز" الأمريكي: تستخدم بعض الثعابين أساليب عديدة لتتفوق على مفترسيها؛ إذ يمكن للثعبان Hognose، الذي يوجد في أمريكا الشمالية، التظاهر بالموت.

وقد نشرت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا الفيديو المرعب لـ"تظاهر الثعبان بالموت" على صفحتها على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء.

ويبدأ الفيديو بثعبان أسود، يشبه الكوبرا إلى حد بعيد، وهو يزحف على الأرض بينما يدور حول نفسه، وقد نشر رأسه العريض، وفي لحظة تمتد يد، تمثل تهديدًا على الثعبان؛ وسرعان ما يدخل الثعبان في التفاف جنوني حول نفسه، ثم ينقلب على ظهره، ويفتح فمه على اتساع بينما يُخرج لسانه المتشعب، وينقر به. ومع انتهاء مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 40 ثانية، يبدو الثعبان بلا حراك، وقد سكن تمامًا، كأنه ميِّت، ولكنها ليست إلا حيلة للهروب من الطيور الجارحة؛ فهذا الثعبان ليس كوبرا، ولا سامًّا؛ لذا يحاول فقط الهرب. (فيديو)

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
01:50 AM

37 مليون مشاهدة.. لقطة مخيفة لثعبان يتظاهر بالموت

تجنبًا لخطر الطيور الجارحة

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
2,955

حقَّق فيديو مخيف 37 مليون مشاهدة؛ إذ يظهر فيه ثعبان أسود، يشبه الكوبرا، وهو ينقلب على ظهره، ويتلوى، ويدور على الأرض، ثم يسكن تمامًا بلا حراك، وقد فتح فمه كأنه ميِّت!

ويقول موقع "آي بي تايمز" الأمريكي: تستخدم بعض الثعابين أساليب عديدة لتتفوق على مفترسيها؛ إذ يمكن للثعبان Hognose، الذي يوجد في أمريكا الشمالية، التظاهر بالموت.

وقد نشرت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا الفيديو المرعب لـ"تظاهر الثعبان بالموت" على صفحتها على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء.

ويبدأ الفيديو بثعبان أسود، يشبه الكوبرا إلى حد بعيد، وهو يزحف على الأرض بينما يدور حول نفسه، وقد نشر رأسه العريض، وفي لحظة تمتد يد، تمثل تهديدًا على الثعبان؛ وسرعان ما يدخل الثعبان في التفاف جنوني حول نفسه، ثم ينقلب على ظهره، ويفتح فمه على اتساع بينما يُخرج لسانه المتشعب، وينقر به. ومع انتهاء مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 40 ثانية، يبدو الثعبان بلا حراك، وقد سكن تمامًا، كأنه ميِّت، ولكنها ليست إلا حيلة للهروب من الطيور الجارحة؛ فهذا الثعبان ليس كوبرا، ولا سامًّا؛ لذا يحاول فقط الهرب. (فيديو)

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,118
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,979
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,165

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة