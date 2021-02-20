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رئيس البنك الاحتياطي في بوسطن: سلسلة انتصارات "بيتكوين" ستتوقف

كسرت حاجز الـ55 ألف دولار وتعدت قيمتها السوقية تريليون دولار

توقَّع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن الأمريكية أن تنتهي سلسلة انتصارات العملة الرقمية "بيتكوين"، وتتراجع عن الصعود في نهاية الأمر.

وتفصيلاً، كسرت عملة البيتكوين الرقمية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مستويات 55 ألف دولار، وارتفعت قيمتها السوقية فوق تريليون دولار. وقد ساهم العديد من رجال الأعمال والشركات المالية في ارتفاع قيمة البيتكوين.

وقال أريك روزنغرين، رئيس البنك المركزي الإقليمي، في حديث لوسائل إعلام أمريكية: "شخصيًّا، لقد فوجئت بأن عملة البيتكوين استمرت في الازدهار".

وأكد أنه يرى نهاية للبيتكوين؛ وذلك أن العديد من البنوك المركزية سيكون لديها عملاتها الرقمية الخاصة المتاحة، كما أن البنوك في أمريكا وخارجها سيكون لديهم بدائلهم الخاصة في نهاية المطاف، بخلاف الاقتصاد السري؛ وأن كل ذلك سيعرّض عملة البيتكوين للضغط، ويجعلها تتراجع".

وأشار إلى أن البنوك الفيدرالية في الولايات المتحدة كذلك بحثت في إمكانية أن يكون لدى الولايات المتحدة عملتها الرقمية، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الخطوة، ولكن بحذر شديد نظرًا للدور المهم الذي يلعبه الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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رئيس البنك الاحتياطي في بوسطن: سلسلة انتصارات "بيتكوين" ستتوقف
سبق

توقَّع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن الأمريكية أن تنتهي سلسلة انتصارات العملة الرقمية "بيتكوين"، وتتراجع عن الصعود في نهاية الأمر.

وتفصيلاً، كسرت عملة البيتكوين الرقمية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مستويات 55 ألف دولار، وارتفعت قيمتها السوقية فوق تريليون دولار. وقد ساهم العديد من رجال الأعمال والشركات المالية في ارتفاع قيمة البيتكوين.

وقال أريك روزنغرين، رئيس البنك المركزي الإقليمي، في حديث لوسائل إعلام أمريكية: "شخصيًّا، لقد فوجئت بأن عملة البيتكوين استمرت في الازدهار".

وأكد أنه يرى نهاية للبيتكوين؛ وذلك أن العديد من البنوك المركزية سيكون لديها عملاتها الرقمية الخاصة المتاحة، كما أن البنوك في أمريكا وخارجها سيكون لديهم بدائلهم الخاصة في نهاية المطاف، بخلاف الاقتصاد السري؛ وأن كل ذلك سيعرّض عملة البيتكوين للضغط، ويجعلها تتراجع".

وأشار إلى أن البنوك الفيدرالية في الولايات المتحدة كذلك بحثت في إمكانية أن يكون لدى الولايات المتحدة عملتها الرقمية، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الخطوة، ولكن بحذر شديد نظرًا للدور المهم الذي يلعبه الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
02:00 AM

رئيس البنك الاحتياطي في بوسطن: سلسلة انتصارات "بيتكوين" ستتوقف

كسرت حاجز الـ55 ألف دولار وتعدت قيمتها السوقية تريليون دولار

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خالد علي - الرياض
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توقَّع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن الأمريكية أن تنتهي سلسلة انتصارات العملة الرقمية "بيتكوين"، وتتراجع عن الصعود في نهاية الأمر.

وتفصيلاً، كسرت عملة البيتكوين الرقمية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مستويات 55 ألف دولار، وارتفعت قيمتها السوقية فوق تريليون دولار. وقد ساهم العديد من رجال الأعمال والشركات المالية في ارتفاع قيمة البيتكوين.

وقال أريك روزنغرين، رئيس البنك المركزي الإقليمي، في حديث لوسائل إعلام أمريكية: "شخصيًّا، لقد فوجئت بأن عملة البيتكوين استمرت في الازدهار".

وأكد أنه يرى نهاية للبيتكوين؛ وذلك أن العديد من البنوك المركزية سيكون لديها عملاتها الرقمية الخاصة المتاحة، كما أن البنوك في أمريكا وخارجها سيكون لديهم بدائلهم الخاصة في نهاية المطاف، بخلاف الاقتصاد السري؛ وأن كل ذلك سيعرّض عملة البيتكوين للضغط، ويجعلها تتراجع".

وأشار إلى أن البنوك الفيدرالية في الولايات المتحدة كذلك بحثت في إمكانية أن يكون لدى الولايات المتحدة عملتها الرقمية، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الخطوة، ولكن بحذر شديد نظرًا للدور المهم الذي يلعبه الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.

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