"وفد التحلية" يبحث في روسيا التقنيات الجديدة لخدمة الصناعة

بهدف رفع كفاءة منظومات الإنتاج والنقل الحالية والمستقبلية

بحث وفد من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة SWCC (عملاق صناعة التحلية عالمياً)، مع نُخبة من مصنّعي الشركات الروسية العاملة في صناعة المياه، أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الروسية في مجال علم المواد وسبك المعادن التي تدخل في صميم مكونات صناعة التحلية.

وناقش الوفد خلال زيارته العاصمة الروسية موسكو أخيراً برفقة مندوب وزارة الصناعة والتجارة الروسي ، سبل التعاون في تقنيات الأغشية، والفرص الاستثمارية في قطاع المياه بالمملكة، وآليات تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة خاصة نقل المعرفة والبناء المتكامل بين الجانبين للقدرات التقنية الرقمية والاستفادة من التقدم في المجالات الأخرى لخدمة مجال المياه، كما تم البحث عن فرص توطين الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع سياسات وتوجهات هيئة المحتوى المحلي وبمشاركتهم.

وزار الوفد الذي ترأسه المهندس محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ مدير عام الشراكات، بمشاركة مدير عام المشاريع المهندس محمد الغامدي، والمدير التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال التجارية المهندس عصام الجرباء، مقار عدد من الشركات الروسية العاملة في مجال صناعة المياه، التي أبدت استعدادها للتعاون وتقديم خبراتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ما يعزز بدوره انطلاقة مرحلة مهمة للاستثمارات المستقبلية في مجال صناعة التحلية.

من جهته، أوضح المهندس آل الشيخ، أن تعاونهم مع الشركات الروسية يستهدف زيادة سرعة التقدم في رفع كفاءة منظومات الإنتاج والنقل الحالية والمستقبلية باستخدام تقنيات جديدة لدى قطاعات أخرى غير المياه، وكذلك زيادة فرص توطين معدات ومكونات منظومات الإنتاج ومشاريع المياه من أغشية التناضح العكسي ومضخات الضغط العالي والصمامات، وصناعة الأنابيب، وكويلات الحديد في المملكة، بالاستفادة من الإمكانات والخبرات الوطنية المؤهلة التي تتمتع بها كفاءات (التحلية) والميزات التقنية للشركات الروسية، لافتاً النظر إلى أن توطين هذه المكونات سيُسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلى وتمكين الكوادر الوطنية وتعظيم مساهمتها، إضافة إلى خفض تكلفة المتر المكعب وإتاحة مزيد من فرص التوظيف للسعوديين.

وأضاف آل الشيخ، أن ورشة العمل جاءت ضمن جهود تعزيز وإقامة شراكات إستراتيجية وعلاقات تعاون مثمرة وبناءة مع الشركات العالمية، حيث تحرص (التحلية) على تكثيف جهودها في استثمار خبراتها الفنية والهندسية في تطوير صناعة التحلية والمنظومات القائمة عن طريق زيادة كفاءتها التشغيلية ورفع جودة منتجاتها للحد الأعلى، تماشياً مع إستراتيجيتها الرامية لتمكين صناعة التحلية وتعظيم مساهمة الصناعات الوطنية في الناتج المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.