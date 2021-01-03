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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

اكتشاف أول حالة.. سلالة كورونا الجديدة تصل نيوزيلندا

لتصبح بذلك الدولة رقم 31 التي تنتشر بها وسط مخاوف بالتزايد

أعلنت السلطات الصحة في نيوزيلندا تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) المكتشف أخيراً في بريطانيا؛ لتصبح بذلك الدولة رقم 31 التي تنتشر بها السلالة الجديدة، مما يزيد المخاوف من انتشار للفيروس على مستوى العالم رغم بدء الدول بتنفيذ برامج تطعيم مع بداية العام الجديد.

وأصبحت نيوزيلندا، اليوم الأحد، أحدث دولة تصل إليها السلالة الجديدة، حيث تم اكتشاف 6 حالات من السلالة من بين 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بالفندق، وفقاً لصحيفة نيوزيلندا هيرالد.

وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية، إن "الحالات الست؛ خمس منها قَدِموا من المملكة المتحدة وواحد قادم من جنوب إفريقيا، ووصلوا إلى نيوزيلندا خلال الفترة بين 13 و25 ديسمبر، وخضعوا لاختبار روتيني في عزلة مُدارة كجزء من اختبار المراقبة الروتيني أو لأنهم ظهرت عليهم أعراض".

وسيحتاج المسافرون المتجهون إلى نيوزيلندا من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، اعتباراً من 15 يناير الحالي، إلى أن تكون نتيجة فحوصهم للفيروس سلبية قبل دخول البلاد.

وقال المدير العام للصحة الدكتور أشلي بلومفيلد؛ إن "أولئك المصابين بالسلالة الجديدة يُعاملون مثل أي شخص آخر مصاب بالفيروس"، وفق وكالة الانباء الالمانية .

قال وزير الاستجابة لكوفيد-19 كريس هيبكينز؛ إن "السلطات لا يمكنها تجاهل الزيادة الهائلة في عدد الحالات في جميع أنحاء العالم".

فيروس كورونا الجديد

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اكتشاف أول حالة.. سلالة كورونا الجديدة تصل نيوزيلندا
سبق

أعلنت السلطات الصحة في نيوزيلندا تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) المكتشف أخيراً في بريطانيا؛ لتصبح بذلك الدولة رقم 31 التي تنتشر بها السلالة الجديدة، مما يزيد المخاوف من انتشار للفيروس على مستوى العالم رغم بدء الدول بتنفيذ برامج تطعيم مع بداية العام الجديد.

وأصبحت نيوزيلندا، اليوم الأحد، أحدث دولة تصل إليها السلالة الجديدة، حيث تم اكتشاف 6 حالات من السلالة من بين 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بالفندق، وفقاً لصحيفة نيوزيلندا هيرالد.

وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية، إن "الحالات الست؛ خمس منها قَدِموا من المملكة المتحدة وواحد قادم من جنوب إفريقيا، ووصلوا إلى نيوزيلندا خلال الفترة بين 13 و25 ديسمبر، وخضعوا لاختبار روتيني في عزلة مُدارة كجزء من اختبار المراقبة الروتيني أو لأنهم ظهرت عليهم أعراض".

وسيحتاج المسافرون المتجهون إلى نيوزيلندا من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، اعتباراً من 15 يناير الحالي، إلى أن تكون نتيجة فحوصهم للفيروس سلبية قبل دخول البلاد.

وقال المدير العام للصحة الدكتور أشلي بلومفيلد؛ إن "أولئك المصابين بالسلالة الجديدة يُعاملون مثل أي شخص آخر مصاب بالفيروس"، وفق وكالة الانباء الالمانية .

قال وزير الاستجابة لكوفيد-19 كريس هيبكينز؛ إن "السلطات لا يمكنها تجاهل الزيادة الهائلة في عدد الحالات في جميع أنحاء العالم".

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
10:49 AM

اكتشاف أول حالة.. سلالة كورونا الجديدة تصل نيوزيلندا

لتصبح بذلك الدولة رقم 31 التي تنتشر بها وسط مخاوف بالتزايد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحة في نيوزيلندا تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) المكتشف أخيراً في بريطانيا؛ لتصبح بذلك الدولة رقم 31 التي تنتشر بها السلالة الجديدة، مما يزيد المخاوف من انتشار للفيروس على مستوى العالم رغم بدء الدول بتنفيذ برامج تطعيم مع بداية العام الجديد.

وأصبحت نيوزيلندا، اليوم الأحد، أحدث دولة تصل إليها السلالة الجديدة، حيث تم اكتشاف 6 حالات من السلالة من بين 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بالفندق، وفقاً لصحيفة نيوزيلندا هيرالد.

وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية، إن "الحالات الست؛ خمس منها قَدِموا من المملكة المتحدة وواحد قادم من جنوب إفريقيا، ووصلوا إلى نيوزيلندا خلال الفترة بين 13 و25 ديسمبر، وخضعوا لاختبار روتيني في عزلة مُدارة كجزء من اختبار المراقبة الروتيني أو لأنهم ظهرت عليهم أعراض".

وسيحتاج المسافرون المتجهون إلى نيوزيلندا من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، اعتباراً من 15 يناير الحالي، إلى أن تكون نتيجة فحوصهم للفيروس سلبية قبل دخول البلاد.

وقال المدير العام للصحة الدكتور أشلي بلومفيلد؛ إن "أولئك المصابين بالسلالة الجديدة يُعاملون مثل أي شخص آخر مصاب بالفيروس"، وفق وكالة الانباء الالمانية .

قال وزير الاستجابة لكوفيد-19 كريس هيبكينز؛ إن "السلطات لا يمكنها تجاهل الزيادة الهائلة في عدد الحالات في جميع أنحاء العالم".

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