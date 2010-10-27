النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول وزير الرياضة يرافقه رئيس اتحاد القدم إلى روما.. زيارة عمل رسمية

استقبلهم رئيس الاتحاد الإيطالي وأمينه العام وعدد من مسؤوليه وأعضاء السفارة

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، للعاصمة الإيطالية "روما" في زيارة عمل رسمية، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ حيث كان في استقبالهم "جابريال جرافينا" رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، و"ماركو برونيللي" أمين عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وأعضاء السفارة السعودية في روما.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين من خلال تطوير كرة القدم والرياضة بشكل عام، ودراسة عدد من البرامج النوعية التي تسهم في صناعة الرياضة ونموها ووصولها إلى أعلى درجات الاحترافية.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وصول وزير الرياضة يرافقه رئيس اتحاد القدم إلى روما.. زيارة عمل رسمية
سبق

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، للعاصمة الإيطالية "روما" في زيارة عمل رسمية، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ حيث كان في استقبالهم "جابريال جرافينا" رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، و"ماركو برونيللي" أمين عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وأعضاء السفارة السعودية في روما.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين من خلال تطوير كرة القدم والرياضة بشكل عام، ودراسة عدد من البرامج النوعية التي تسهم في صناعة الرياضة ونموها ووصولها إلى أعلى درجات الاحترافية.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
01:55 PM

وصول وزير الرياضة يرافقه رئيس اتحاد القدم إلى روما.. زيارة عمل رسمية

استقبلهم رئيس الاتحاد الإيطالي وأمينه العام وعدد من مسؤوليه وأعضاء السفارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,320

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، للعاصمة الإيطالية "روما" في زيارة عمل رسمية، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ حيث كان في استقبالهم "جابريال جرافينا" رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، و"ماركو برونيللي" أمين عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وأعضاء السفارة السعودية في روما.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين من خلال تطوير كرة القدم والرياضة بشكل عام، ودراسة عدد من البرامج النوعية التي تسهم في صناعة الرياضة ونموها ووصولها إلى أعلى درجات الاحترافية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,295
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,755

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة