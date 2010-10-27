وصول وزير الرياضة يرافقه رئيس اتحاد القدم إلى روما.. زيارة عمل رسمية

استقبلهم رئيس الاتحاد الإيطالي وأمينه العام وعدد من مسؤوليه وأعضاء السفارة

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، للعاصمة الإيطالية "روما" في زيارة عمل رسمية، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ حيث كان في استقبالهم "جابريال جرافينا" رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، و"ماركو برونيللي" أمين عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وأعضاء السفارة السعودية في روما.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين من خلال تطوير كرة القدم والرياضة بشكل عام، ودراسة عدد من البرامج النوعية التي تسهم في صناعة الرياضة ونموها ووصولها إلى أعلى درجات الاحترافية.