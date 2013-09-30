وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدَيْن الصديقَيْن وشعبَيْهما. كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي.

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء الهند وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-29 أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدَيْن الصديقَيْن وشعبَيْهما. كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 09:40 PM

خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء الهند تم بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية





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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدَيْن الصديقَيْن وشعبَيْهما. كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي.