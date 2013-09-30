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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء الهند

تم بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدَيْن الصديقَيْن وشعبَيْهما. كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي.

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خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء الهند
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدَيْن الصديقَيْن وشعبَيْهما. كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
09:40 PM

خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء الهند

تم بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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1,726

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدَيْن الصديقَيْن وشعبَيْهما. كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي.

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