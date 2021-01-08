النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 97 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إتمام" ينهي اعتماد 98 مخططاً سكانياً بمختلف المناطق في 2020

على مساحات تجاوزت 235 مليون م2

أنهى مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" عام 2020 اعتماد 98 مخططاً سكنياً بمساحة إجمالية بلغت 235.890.637 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمبادرة المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام "إتمام" بتقديم العديد من الخِدْمات للمطورين العقاريين.

وأكد مدير عام المركز المهندس عبدالوهاب القحطاني، الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خِدْمات المطورين "إتمام" كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، كما نوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة ومرونة الإجراءات والخِدْمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خِدْمات المطورين.

وفي إطار الخِدْمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خِدْمات المطورين "إتمام" للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ أنجز المركز بنهاية عام 2020م طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 32،605 وحدات، كما قام المركز بإنهاء إصدار 152 شهادة تأهيل مطور عقاري، كما عالج المركز 715 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع 7508 طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشاريع الوزارة.


يذكر أن مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل المملكة وخارجها، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً، ويحقق الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.

ويقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يمكن للمطور العقاري عن طريقها متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.

مركز خِدْمات المطورين العقاريين إتمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إتمام" ينهي اعتماد 98 مخططاً سكانياً بمختلف المناطق في 2020
سبق

أنهى مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" عام 2020 اعتماد 98 مخططاً سكنياً بمساحة إجمالية بلغت 235.890.637 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمبادرة المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام "إتمام" بتقديم العديد من الخِدْمات للمطورين العقاريين.

وأكد مدير عام المركز المهندس عبدالوهاب القحطاني، الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خِدْمات المطورين "إتمام" كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، كما نوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة ومرونة الإجراءات والخِدْمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خِدْمات المطورين.

وفي إطار الخِدْمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خِدْمات المطورين "إتمام" للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ أنجز المركز بنهاية عام 2020م طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 32،605 وحدات، كما قام المركز بإنهاء إصدار 152 شهادة تأهيل مطور عقاري، كما عالج المركز 715 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع 7508 طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشاريع الوزارة.


يذكر أن مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل المملكة وخارجها، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً، ويحقق الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.

ويقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يمكن للمطور العقاري عن طريقها متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
03:18 PM

"إتمام" ينهي اعتماد 98 مخططاً سكانياً بمختلف المناطق في 2020

على مساحات تجاوزت 235 مليون م2

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
220

أنهى مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" عام 2020 اعتماد 98 مخططاً سكنياً بمساحة إجمالية بلغت 235.890.637 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمبادرة المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام "إتمام" بتقديم العديد من الخِدْمات للمطورين العقاريين.

وأكد مدير عام المركز المهندس عبدالوهاب القحطاني، الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خِدْمات المطورين "إتمام" كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، كما نوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة ومرونة الإجراءات والخِدْمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خِدْمات المطورين.

وفي إطار الخِدْمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خِدْمات المطورين "إتمام" للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ أنجز المركز بنهاية عام 2020م طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 32،605 وحدات، كما قام المركز بإنهاء إصدار 152 شهادة تأهيل مطور عقاري، كما عالج المركز 715 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع 7508 طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشاريع الوزارة.


يذكر أن مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل المملكة وخارجها، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً، ويحقق الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.

ويقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يمكن للمطور العقاري عن طريقها متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,944
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,679

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة