"إتمام" ينهي اعتماد 98 مخططاً سكانياً بمختلف المناطق في 2020

على مساحات تجاوزت 235 مليون م2

أنهى مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" عام 2020 اعتماد 98 مخططاً سكنياً بمساحة إجمالية بلغت 235.890.637 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمبادرة المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام "إتمام" بتقديم العديد من الخِدْمات للمطورين العقاريين.

وأكد مدير عام المركز المهندس عبدالوهاب القحطاني، الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خِدْمات المطورين "إتمام" كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، كما نوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة ومرونة الإجراءات والخِدْمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خِدْمات المطورين.

وفي إطار الخِدْمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خِدْمات المطورين "إتمام" للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ أنجز المركز بنهاية عام 2020م طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 32،605 وحدات، كما قام المركز بإنهاء إصدار 152 شهادة تأهيل مطور عقاري، كما عالج المركز 715 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع 7508 طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشاريع الوزارة.



يذكر أن مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل المملكة وخارجها، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً، ويحقق الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.

ويقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يمكن للمطور العقاري عن طريقها متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.