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بالأسماء .. "الدفاع" تعلن المقبولين نهائياً لوظائف "هيئة الأركان" المدنية

تشمل "رجالاً ونساءً" ودعتهم إلى المراجعة لتسلُّم الكشف الطبي

أعلنت وزارة الدفاع أسماء المقبولين نهائياً لوظائف رئاسة هيئة الأركان العامة المشمولة بلائحة الموظفين المدنيين (رجال – نساء) والمطروحة سابقاً عبر بوابة القبول الإلكترونية للقوات المسلحة.

ودعت "الوزارة" المقبولين إلى مراجعة الشؤون الإدارية للقوات المسلحة؛ لتسلُّم الكشف الطبي.

ونشرت الوزارة الأسماء المقبولة، وهي:

نورة علي بن عبدالرحمن الكرود، سمیة سلیم ماطر الحربي، غادة محمد علي الفوزان، سارة عامر عبدالله السفياني، نسيبة حسن بن سعد القحطاني، ريم زايد علي الشمري، نورة جعفر بن صنهات الشيباني، عبير سلطان عواض العتيبي، هاجر محمد مفلح القحطاني، مريم سالم محمد ثفيد، أمل عبدالعزيز بن باخت الحربي، هند علي ظاهر الحربي، خلود محمد بن غضيان البلوي، غادة محمد عبود العصيمي، نوال شنيف محمد الحارثي، ريما زبن سمير الحربي، عبير محمد عثمان العمري، معالي عبدالله بن صالح مؤمنة، فضه هدلان عزيز العنزي، نوف ناصر ذعار أبوشارب، نادية أحمد علي شبيلي، نعمة محمد بن حسين الأمير، محمد عبدالمحسن مساعد الجهني، خالد بن محسن بن رشيد التميمي، نائف سعيد عوض الأسمري.

وزارة الدفاع وظائف

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بالأسماء .. "الدفاع" تعلن المقبولين نهائياً لوظائف "هيئة الأركان" المدنية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع أسماء المقبولين نهائياً لوظائف رئاسة هيئة الأركان العامة المشمولة بلائحة الموظفين المدنيين (رجال – نساء) والمطروحة سابقاً عبر بوابة القبول الإلكترونية للقوات المسلحة.

ودعت "الوزارة" المقبولين إلى مراجعة الشؤون الإدارية للقوات المسلحة؛ لتسلُّم الكشف الطبي.

ونشرت الوزارة الأسماء المقبولة، وهي:

نورة علي بن عبدالرحمن الكرود، سمیة سلیم ماطر الحربي، غادة محمد علي الفوزان، سارة عامر عبدالله السفياني، نسيبة حسن بن سعد القحطاني، ريم زايد علي الشمري، نورة جعفر بن صنهات الشيباني، عبير سلطان عواض العتيبي، هاجر محمد مفلح القحطاني، مريم سالم محمد ثفيد، أمل عبدالعزيز بن باخت الحربي، هند علي ظاهر الحربي، خلود محمد بن غضيان البلوي، غادة محمد عبود العصيمي، نوال شنيف محمد الحارثي، ريما زبن سمير الحربي، عبير محمد عثمان العمري، معالي عبدالله بن صالح مؤمنة، فضه هدلان عزيز العنزي، نوف ناصر ذعار أبوشارب، نادية أحمد علي شبيلي، نعمة محمد بن حسين الأمير، محمد عبدالمحسن مساعد الجهني، خالد بن محسن بن رشيد التميمي، نائف سعيد عوض الأسمري.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:56 PM

بالأسماء .. "الدفاع" تعلن المقبولين نهائياً لوظائف "هيئة الأركان" المدنية

تشمل "رجالاً ونساءً" ودعتهم إلى المراجعة لتسلُّم الكشف الطبي

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,746

أعلنت وزارة الدفاع أسماء المقبولين نهائياً لوظائف رئاسة هيئة الأركان العامة المشمولة بلائحة الموظفين المدنيين (رجال – نساء) والمطروحة سابقاً عبر بوابة القبول الإلكترونية للقوات المسلحة.

ودعت "الوزارة" المقبولين إلى مراجعة الشؤون الإدارية للقوات المسلحة؛ لتسلُّم الكشف الطبي.

ونشرت الوزارة الأسماء المقبولة، وهي:

نورة علي بن عبدالرحمن الكرود، سمیة سلیم ماطر الحربي، غادة محمد علي الفوزان، سارة عامر عبدالله السفياني، نسيبة حسن بن سعد القحطاني، ريم زايد علي الشمري، نورة جعفر بن صنهات الشيباني، عبير سلطان عواض العتيبي، هاجر محمد مفلح القحطاني، مريم سالم محمد ثفيد، أمل عبدالعزيز بن باخت الحربي، هند علي ظاهر الحربي، خلود محمد بن غضيان البلوي، غادة محمد عبود العصيمي، نوال شنيف محمد الحارثي، ريما زبن سمير الحربي، عبير محمد عثمان العمري، معالي عبدالله بن صالح مؤمنة، فضه هدلان عزيز العنزي، نوف ناصر ذعار أبوشارب، نادية أحمد علي شبيلي، نعمة محمد بن حسين الأمير، محمد عبدالمحسن مساعد الجهني، خالد بن محسن بن رشيد التميمي، نائف سعيد عوض الأسمري.

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