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إحباط محاولة تهريب أكثر من 570 ألف حبة كبتاجون مخدرة بـ"الحديثة"

كانت مخبأة داخل إرسالية شمام قادمة عبر المنفذ

أعلنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون.

وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن رجال جمارك منفذ الحديثة تمكنوا من إحباطها بعد أن كانت مخبأة داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط محاولة تهريب أكثر من 570 ألف حبة كبتاجون مخدرة بـ"الحديثة"
سبق

أعلنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون.

وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن رجال جمارك منفذ الحديثة تمكنوا من إحباطها بعد أن كانت مخبأة داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:00 PM

إحباط محاولة تهريب أكثر من 570 ألف حبة كبتاجون مخدرة بـ"الحديثة"

كانت مخبأة داخل إرسالية شمام قادمة عبر المنفذ

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ذياب الشمري - الرياض
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أعلنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون.

وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن رجال جمارك منفذ الحديثة تمكنوا من إحباطها بعد أن كانت مخبأة داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.

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