إحباط محاولة تهريب أكثر من 570 ألف حبة كبتاجون مخدرة بـ"الحديثة"

أعلنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون.
وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن رجال جمارك منفذ الحديثة تمكنوا من إحباطها بعد أن كانت مخبأة داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.
أعلنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون.
وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن رجال جمارك منفذ الحديثة تمكنوا من إحباطها بعد أن كانت مخبأة داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.
أعلنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون.
وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن رجال جمارك منفذ الحديثة تمكنوا من إحباطها بعد أن كانت مخبأة داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.
أعلنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون.
وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن رجال جمارك منفذ الحديثة تمكنوا من إحباطها بعد أن كانت مخبأة داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.