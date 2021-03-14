النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"متحدث الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.. ونوصي الجميع بتلقي اللقاح

نفى ما يتردد بشأن تعليق لقاح "إسترازينكا" لمدة 48 ساعة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن لقاح إسترازينكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده, نافيًا ما يتردد بشأن تعليقه لمدة 48 ساعة، مبينًا أن الإجراءات المتخذة من الدول الأوروبية كانت خطوة احترازية فقط.
وأعلن العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن المؤتمر سيعود إلى ما كان عليه وسيعقد كل يوم أحد بإذن الله.
وأوضح متحدث الصحة أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم -بإذن الله- في التحكم بشكل أقوى للوصول للاتجاهات الإيجابية.
وأبان أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 2122673 شخصًا في مراكز اللقاح بمختلف مناطق المملكة التي تجاوز عددها 500 مركز, مشددًا على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي وأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.
وأضاف أن المخالط يجب عليه قضاء فترة الحجر ومن ثم أخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة لمرضى تكسر الدم المنجلي والمصابين بأمراض الدم الوراثية وهي سلاح للوقاية والأمان -بإذن الله-, مؤكدًا أن المصابين بالحساسية يمكنهم أخذ اللقاح إلا من كان يعاني من الحساسية المفرطة من اللقاح نفسه فقط.
وأعلن العبدالعالي تسجيل 348 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (382407) حالات، من بينها (3137) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (555) حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين ولله الحمد إلى (372703) حالات بإضافة (247) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6567) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.
وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7912544 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2097533 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ29418997 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14314737) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"متحدث الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.. ونوصي الجميع بتلقي اللقاح
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن لقاح إسترازينكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده, نافيًا ما يتردد بشأن تعليقه لمدة 48 ساعة، مبينًا أن الإجراءات المتخذة من الدول الأوروبية كانت خطوة احترازية فقط.
وأعلن العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن المؤتمر سيعود إلى ما كان عليه وسيعقد كل يوم أحد بإذن الله.
وأوضح متحدث الصحة أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم -بإذن الله- في التحكم بشكل أقوى للوصول للاتجاهات الإيجابية.
وأبان أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 2122673 شخصًا في مراكز اللقاح بمختلف مناطق المملكة التي تجاوز عددها 500 مركز, مشددًا على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي وأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.
وأضاف أن المخالط يجب عليه قضاء فترة الحجر ومن ثم أخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة لمرضى تكسر الدم المنجلي والمصابين بأمراض الدم الوراثية وهي سلاح للوقاية والأمان -بإذن الله-, مؤكدًا أن المصابين بالحساسية يمكنهم أخذ اللقاح إلا من كان يعاني من الحساسية المفرطة من اللقاح نفسه فقط.
وأعلن العبدالعالي تسجيل 348 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (382407) حالات، من بينها (3137) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (555) حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين ولله الحمد إلى (372703) حالات بإضافة (247) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6567) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.
وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7912544 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2097533 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ29418997 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14314737) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
06:06 PM

"متحدث الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.. ونوصي الجميع بتلقي اللقاح

نفى ما يتردد بشأن تعليق لقاح "إسترازينكا" لمدة 48 ساعة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
2,172

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن لقاح إسترازينكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده, نافيًا ما يتردد بشأن تعليقه لمدة 48 ساعة، مبينًا أن الإجراءات المتخذة من الدول الأوروبية كانت خطوة احترازية فقط.
وأعلن العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن المؤتمر سيعود إلى ما كان عليه وسيعقد كل يوم أحد بإذن الله.
وأوضح متحدث الصحة أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم -بإذن الله- في التحكم بشكل أقوى للوصول للاتجاهات الإيجابية.
وأبان أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 2122673 شخصًا في مراكز اللقاح بمختلف مناطق المملكة التي تجاوز عددها 500 مركز, مشددًا على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي وأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.
وأضاف أن المخالط يجب عليه قضاء فترة الحجر ومن ثم أخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة لمرضى تكسر الدم المنجلي والمصابين بأمراض الدم الوراثية وهي سلاح للوقاية والأمان -بإذن الله-, مؤكدًا أن المصابين بالحساسية يمكنهم أخذ اللقاح إلا من كان يعاني من الحساسية المفرطة من اللقاح نفسه فقط.
وأعلن العبدالعالي تسجيل 348 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (382407) حالات، من بينها (3137) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (555) حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين ولله الحمد إلى (372703) حالات بإضافة (247) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6567) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.
وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7912544 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2097533 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ29418997 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14314737) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة