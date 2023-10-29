النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

شكر الملك وولي العهد على دعمهما المتواصل لشعبه

أكد المواطن الكوسوفي "يشاري"، وهو كفيف عمره 62 عامًا، أن السعودية ضمدت جراح الأسر والأيتام للشعب الكوسوفي بعطاءاتها التي لن ينساها عموم الشعب، لافتًا إلى أن مساعداتها لم تقتصر على كفالة الأيتام، بل أسهمت في إعادة الحياة إلى كوسوفو.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" في منزل الكفيف بالعاصمة بريشتينا، قدم خلاله الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على جهودهم المبذولة والمتواصلة في دعم ومساندة الشعب الكوسوفي.

وبيّن "يشاري" أنه فقد بصره منذ 16 عامًا، ويسكن بمسكنه الذي شيدته السعودية، وفي كل يوم وهو يدعو للسعودية، مبينًا أن ما قدم له أسهم في مساعدته على الرغم من الإعاقة التي يعانيها.

وقال "يشاري" في ختام حديثه لـ"سبق": "نثمن ونقدر مواقف السعودية، ونتمنى لها ولقيادتها التوفيق والتقدم"، مبديًا سعادته بزيارة "سبق" لنقل مشاعره تجاه السعودية ومواقفها الإنسانية التي لا تُنسى. (فيديو)

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
سبق

أكد المواطن الكوسوفي "يشاري"، وهو كفيف عمره 62 عامًا، أن السعودية ضمدت جراح الأسر والأيتام للشعب الكوسوفي بعطاءاتها التي لن ينساها عموم الشعب، لافتًا إلى أن مساعداتها لم تقتصر على كفالة الأيتام، بل أسهمت في إعادة الحياة إلى كوسوفو.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" في منزل الكفيف بالعاصمة بريشتينا، قدم خلاله الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على جهودهم المبذولة والمتواصلة في دعم ومساندة الشعب الكوسوفي.

وبيّن "يشاري" أنه فقد بصره منذ 16 عامًا، ويسكن بمسكنه الذي شيدته السعودية، وفي كل يوم وهو يدعو للسعودية، مبينًا أن ما قدم له أسهم في مساعدته على الرغم من الإعاقة التي يعانيها.

وقال "يشاري" في ختام حديثه لـ"سبق": "نثمن ونقدر مواقف السعودية، ونتمنى لها ولقيادتها التوفيق والتقدم"، مبديًا سعادته بزيارة "سبق" لنقل مشاعره تجاه السعودية ومواقفها الإنسانية التي لا تُنسى. (فيديو)

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
02:04 AM

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

شكر الملك وولي العهد على دعمهما المتواصل لشعبه

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
1,462

أكد المواطن الكوسوفي "يشاري"، وهو كفيف عمره 62 عامًا، أن السعودية ضمدت جراح الأسر والأيتام للشعب الكوسوفي بعطاءاتها التي لن ينساها عموم الشعب، لافتًا إلى أن مساعداتها لم تقتصر على كفالة الأيتام، بل أسهمت في إعادة الحياة إلى كوسوفو.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" في منزل الكفيف بالعاصمة بريشتينا، قدم خلاله الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على جهودهم المبذولة والمتواصلة في دعم ومساندة الشعب الكوسوفي.

وبيّن "يشاري" أنه فقد بصره منذ 16 عامًا، ويسكن بمسكنه الذي شيدته السعودية، وفي كل يوم وهو يدعو للسعودية، مبينًا أن ما قدم له أسهم في مساعدته على الرغم من الإعاقة التي يعانيها.

وقال "يشاري" في ختام حديثه لـ"سبق": "نثمن ونقدر مواقف السعودية، ونتمنى لها ولقيادتها التوفيق والتقدم"، مبديًا سعادته بزيارة "سبق" لنقل مشاعره تجاه السعودية ومواقفها الإنسانية التي لا تُنسى. (فيديو)

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,839
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,116

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة