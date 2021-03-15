"مسار" يوقع عقدًا مع المعهد التقني للألبان والأغذية

في خطوة تهدف إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي

وقع المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب عقداً مع المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي.

ويهدف توقيع العقد إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز منشآت التدريب نحو تبنّي سياسات ونظم تعزز كفاءة رأس المال البشري لتحقيق القدرة التنافسية والجودة والمرونة، علاوة على ضرورة مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل بأهداف واضحة وقابلة للقياس تضمن تحقيق الفاعلية والاستدامة، مما يرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت الشروط والمعايير المعتمدة لفترة زمنية محددة، عبر عدد من الخطوات تتمثل في تقدم المنشأة بطلب الاعتماد ومن ثم التحقق من تأهل المنشأة التدريبية وتحديد موعد الزيارة وتقديم تقرير المراجعة وقرار الاعتماد.