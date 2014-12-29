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شاهد.. صورة قاسم سليماني على لوحة كبيرة تفاجئ سكان قطاع غزة وسط انتقادات شعبية

تزامن رفعها مع مناورة عسكرية تنوي الأجنحة العسكرية للفصائل تنفيذها غدًا

فوجئ سكان قطاع غزة مساء يوم أمس الاثنين برفع لوحة ضخمة، تحمل صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الهالك قاسم سليماني، الذي قضى بغارة جوية أمريكية قبل نحو عام قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، وسط انتقادات شعبية.

وتضمنت الصورة التي رُفعت على لوحة كبيرة في شارع الرشيد بغزة اقتباسات من كلمة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال مشاركته في جنازة سليماني، الذي وصفه هنية حينها بـ"شهيد القدس".

وتزامن رفع صورة سليماني في قطاع غزة مع مناورة عسكرية، تنوي الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في القطاع تنفيذها يوم غد الثلاثاء في مناطق القطاع كافة، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل سليماني.

وكانت الولايات المتحدة قد وجّهت ضربة فجر الجمعة 3 يناير، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني، باستخدام الطائرات المسيَّرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

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شاهد.. صورة قاسم سليماني على لوحة كبيرة تفاجئ سكان قطاع غزة وسط انتقادات شعبية
سبق

فوجئ سكان قطاع غزة مساء يوم أمس الاثنين برفع لوحة ضخمة، تحمل صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الهالك قاسم سليماني، الذي قضى بغارة جوية أمريكية قبل نحو عام قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، وسط انتقادات شعبية.

وتضمنت الصورة التي رُفعت على لوحة كبيرة في شارع الرشيد بغزة اقتباسات من كلمة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال مشاركته في جنازة سليماني، الذي وصفه هنية حينها بـ"شهيد القدس".

وتزامن رفع صورة سليماني في قطاع غزة مع مناورة عسكرية، تنوي الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في القطاع تنفيذها يوم غد الثلاثاء في مناطق القطاع كافة، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل سليماني.

وكانت الولايات المتحدة قد وجّهت ضربة فجر الجمعة 3 يناير، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني، باستخدام الطائرات المسيَّرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
01:24 AM

شاهد.. صورة قاسم سليماني على لوحة كبيرة تفاجئ سكان قطاع غزة وسط انتقادات شعبية

تزامن رفعها مع مناورة عسكرية تنوي الأجنحة العسكرية للفصائل تنفيذها غدًا

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عبدالله العنزي - الرياض
5
1,474

فوجئ سكان قطاع غزة مساء يوم أمس الاثنين برفع لوحة ضخمة، تحمل صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الهالك قاسم سليماني، الذي قضى بغارة جوية أمريكية قبل نحو عام قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، وسط انتقادات شعبية.

وتضمنت الصورة التي رُفعت على لوحة كبيرة في شارع الرشيد بغزة اقتباسات من كلمة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال مشاركته في جنازة سليماني، الذي وصفه هنية حينها بـ"شهيد القدس".

وتزامن رفع صورة سليماني في قطاع غزة مع مناورة عسكرية، تنوي الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في القطاع تنفيذها يوم غد الثلاثاء في مناطق القطاع كافة، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل سليماني.

وكانت الولايات المتحدة قد وجّهت ضربة فجر الجمعة 3 يناير، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني، باستخدام الطائرات المسيَّرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

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