وحذرت من المجازفة بنزول الأودية أثناء جريانها، واتباع إرشادات الدفاع المدني.

من جانبها رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في كافة مراكزها باتخاذ الاحتياطات والتجهيزات لمواجهة أي حوادث تنتج عن الأمطار، لا سمح الله.

تشهد محافظات منطقة جازان الشرقية والجبلية، تكون سحب لأمطار رعدية وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

أمطار غزيرة على جازان.. و"المدني" يطلق تحذيرات: لا تجازفوا فهد كاملي سبق 2020-11-27 تشهد محافظات منطقة جازان الشرقية والجبلية، تكون سحب لأمطار رعدية وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة. من جانبها رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في كافة مراكزها باتخاذ الاحتياطات والتجهيزات لمواجهة أي حوادث تنتج عن الأمطار، لا سمح الله. وحذرت من المجازفة بنزول الأودية أثناء جريانها، واتباع إرشادات الدفاع المدني.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 04:29 PM

أمطار غزيرة على جازان.. و"المدني" يطلق تحذيرات: لا تجازفوا تأهب في مراكز "المدني" واتخاذ الاحتياطات لمواجهة أي حوادث





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تشهد محافظات منطقة جازان الشرقية والجبلية، تكون سحب لأمطار رعدية وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

من جانبها رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في كافة مراكزها باتخاذ الاحتياطات والتجهيزات لمواجهة أي حوادث تنتج عن الأمطار، لا سمح الله.

وحذرت من المجازفة بنزول الأودية أثناء جريانها، واتباع إرشادات الدفاع المدني.