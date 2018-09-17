ردًّا على هجوم أرامكو.. "ترامب" يلوح بتحرك عسكري ضد إيران

‏الرئيس الأمريكي: نعلم مَن وراءه.. نريد فقط مزيدًا من البراهين

أعلنت الولايات المتحدة، أنها تُعِد ردًّا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة أرامكو السعودية في بقيق؛ مما فاقَمَ المخاوف في حصول مواجهة عسكرية مع إيران، التي اتهمتها واشنطن بالوقوف وراء الاعتداء الذي كشفت الرياض أن الأسلحة المستخدمة فيه "إيرانية".

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب الذي أعلن استعداد بلاده للرد على الهجوم، عقد أمس الاثنين اجتماعًا مع فريق عمله لتدارس الأوضاع.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "كان هجومًا كبيرًا جدًّا، وقد تتم مواجهته بهجوم أكبر بأضعاف وبسهولة كبيرة من قِبَل بلدنا".

وتابع أن الولايات المتحدة شبه متأكدة ممن يقف خلف هذا الهجوم؛ مضيفًا: "نحن حاليًا نعرف ذلك جيدًا"، و"بالتأكيد سيبدو الأمر للكثيرين بأن إيران هي الفاعل"؛ لكن واشنطن تريد مزيدًا من البراهين.

وجاء حديث ترامب إلى الصحافيين بعد وقت قصير على إعلان وزير دفاعه مارك إسبر بأن الجيش الأمريكي يُعِد لردٍّ على الهجمات التي استهدفت السعودية.

وقال "إسبر": إن الولايات المتحدة "ستدافع عن النظام الدولي" الذي تعمل إيران على "تقويضه".