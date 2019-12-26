صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ؛ فقد جرى خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 - 1441/4/28هـ ضبط (51) مخالفًا؛ (22) رجلًا، و(29) امرأة. وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

معظمهم نساء.. ضبط 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-26 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ؛ فقد جرى خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 - 1441/4/28هـ ضبط (51) مخالفًا؛ (22) رجلًا، و(29) امرأة.



وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441 06:10 PM

اخر تعديل 26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441 11:06 PM

معظمهم نساء.. ضبط 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام بالرياض وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة





A A A





52 مشاركة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ؛ فقد جرى خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 - 1441/4/28هـ ضبط (51) مخالفًا؛ (22) رجلًا، و(29) امرأة.



وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.