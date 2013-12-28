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ذبح بلا تصريح.. شاهد "آليات البلدية" تُزيل مطبخاً عشوائياً بمكة

ضمن جهود "العزيزية الفرعية" للقضاء على الظاهرة ومخالفاتها

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، جهودها في مراقبة المطابخ والمسالخ في المناطق المحيطة بها؛ وذلك للقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ البلدية شكّلت فريقاً للقيام بجولات على المطابخ والمسالخ ومتابعتها على مدار اليوم، مشيراً إلى إزالة مطبخ عشوائي مخالف، حيث يمارس الذبح دون تصريح، وتمّت إزالته فوراً.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذبح بلا تصريح.. شاهد "آليات البلدية" تُزيل مطبخاً عشوائياً بمكة
سبق

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، جهودها في مراقبة المطابخ والمسالخ في المناطق المحيطة بها؛ وذلك للقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ البلدية شكّلت فريقاً للقيام بجولات على المطابخ والمسالخ ومتابعتها على مدار اليوم، مشيراً إلى إزالة مطبخ عشوائي مخالف، حيث يمارس الذبح دون تصريح، وتمّت إزالته فوراً.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
02:01 PM

ذبح بلا تصريح.. شاهد "آليات البلدية" تُزيل مطبخاً عشوائياً بمكة

ضمن جهود "العزيزية الفرعية" للقضاء على الظاهرة ومخالفاتها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، جهودها في مراقبة المطابخ والمسالخ في المناطق المحيطة بها؛ وذلك للقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ البلدية شكّلت فريقاً للقيام بجولات على المطابخ والمسالخ ومتابعتها على مدار اليوم، مشيراً إلى إزالة مطبخ عشوائي مخالف، حيث يمارس الذبح دون تصريح، وتمّت إزالته فوراً.

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