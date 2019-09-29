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بدء استقبال القادمين بالتأشيرة السياحية.. و"الجوازات": 5 مطارات ومنفذان برّيان

"الجوازات": بإمكان السائح عند وصوله إصدار التأشيرة عبر أجهزة الخدمة الذاتية

استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت "الجوازات" أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية: (Visa.visitsaudi.com) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.

وأشارت "الجوازات" إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

وأفادت "الجوازات" أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السيّاح عبرها وهي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدّة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البرّي، ومنفذ البطحاء البرّي، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء استقبال القادمين بالتأشيرة السياحية.. و"الجوازات": 5 مطارات ومنفذان برّيان
سبق

استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت "الجوازات" أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية: (Visa.visitsaudi.com) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.

وأشارت "الجوازات" إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

وأفادت "الجوازات" أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السيّاح عبرها وهي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدّة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البرّي، ومنفذ البطحاء البرّي، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
04:00 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
04:30 PM

بدء استقبال القادمين بالتأشيرة السياحية.. و"الجوازات": 5 مطارات ومنفذان برّيان

"الجوازات": بإمكان السائح عند وصوله إصدار التأشيرة عبر أجهزة الخدمة الذاتية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت "الجوازات" أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية: (Visa.visitsaudi.com) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.

وأشارت "الجوازات" إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

وأفادت "الجوازات" أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السيّاح عبرها وهي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدّة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البرّي، ومنفذ البطحاء البرّي، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.

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