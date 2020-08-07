ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع، إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وسجلت الهند حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفاً و74 إصابة منذ بداية الوباء.

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند المليونين، كما أفادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.

رسمياً.. الهند: عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز المليونين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-07 تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند المليونين، كما أفادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية. وسجلت الهند حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفاً و74 إصابة منذ بداية الوباء. ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع، إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 01:28 PM

رسمياً.. الهند: عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز المليونين سجلت حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة





A A A





2 مشاركة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند المليونين، كما أفادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.

وسجلت الهند حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفاً و74 إصابة منذ بداية الوباء.

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع، إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.