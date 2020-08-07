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رسمياً.. الهند: عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز المليونين

سجلت حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند المليونين، كما أفادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.

وسجلت الهند حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفاً و74 إصابة منذ بداية الوباء.

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع، إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

الهند فيروس كورونا الجديد

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رسمياً.. الهند: عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز المليونين
سبق

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند المليونين، كما أفادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.

وسجلت الهند حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفاً و74 إصابة منذ بداية الوباء.

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع، إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:28 PM

رسمياً.. الهند: عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز المليونين

سجلت حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند المليونين، كما أفادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.

وسجلت الهند حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفاً و74 إصابة منذ بداية الوباء.

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع، إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

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