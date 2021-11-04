يعنى بسباق الترياثلون.. رئيس اللجنة الأولمبية يقرّ تشكيل اتحاد السباق الثلاثي

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي.

وجاء في القرار: تعيين المهندس علي بن سميح مقبول رئيساً للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، فيما جرى تعيين جود جمجوم نائباً للرئيس، في حين ضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من المهندس مشاري العايد، والدكتورة دينا الطيب، والشريف فيصل الحارث، والمهندس عبدالمجيد المعيقل، ويزيد المبارك.

يُذكر أن هذا الاتحاد يعنى بسباق الترياثلون الشبيه بسباق بالماراثون، إلا أن هذا النوع من السباقات يبدأ بالسباحة، ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري، ويعتمد على سرعة التبديل بين الملابس والأحذية الخاصة بكل مرحلة من مراحل السباق.