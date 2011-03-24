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مكة.. حملات مكثّفة تضبط 6 أطنان لحوم وأغذية فاسدة وتغلق محطة وقود

نفّذتها "الأمانة" ممثلة في البلديات داعية للتصدي والإبلاغ عن المخالفات

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- أمس، حملة رقابية تفتيشية على الباعة الجائلين المخالفين؛ وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، والحد من انتشارها في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت "الأمانة" أن الفِرَق الرقابية نفّذت حملةً ميدانيةً موسعةً على سوق النكاسة العشوائي، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3.5 أطنان من الخضراوات والفواكه التالفة بحوزة الباعة الجائلين المخالفين، إضافة إلى إتلاف 500 كيلوجرام من اللحوم والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ مشيرة إلى إتلاف عدد من بسطات الشوي العشوائية، التي تبيع المواد الغذائية المكشوفة والفاسدة.

كما قامت الفِرَق الميدانية بمتابعة الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر، ومنعهم من البيع بالطرقات والساحات العامة، وتمكنت من مصادرة 1.5 طن من الخضراوات والفواكه، وتم إتلافها في الموقع فيما جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع.

من جانبها، نفّذت بلدية بحرة الفرعية 304 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق، كما نفّذت 60 جولةً ميدانيةً لمراقبة البناء، وأشارت البلدية إلى اتخاذ العقوبات النظامية بحق المخالفين، وتحرير 32 مخالفةً، إلى جانب إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها؛ وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات واللوائح البلدية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 311 كيلوجرامًا من العسل المخلوط غير الطبيعي، و120 لترًا من زيت السمسم غير الصالح للاستهلاك الآدمي ومنتهي الصلاحية، وفرض الغرامات المالية على المخالفين.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. حملات مكثّفة تضبط 6 أطنان لحوم وأغذية فاسدة وتغلق محطة وقود
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- أمس، حملة رقابية تفتيشية على الباعة الجائلين المخالفين؛ وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، والحد من انتشارها في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت "الأمانة" أن الفِرَق الرقابية نفّذت حملةً ميدانيةً موسعةً على سوق النكاسة العشوائي، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3.5 أطنان من الخضراوات والفواكه التالفة بحوزة الباعة الجائلين المخالفين، إضافة إلى إتلاف 500 كيلوجرام من اللحوم والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ مشيرة إلى إتلاف عدد من بسطات الشوي العشوائية، التي تبيع المواد الغذائية المكشوفة والفاسدة.

كما قامت الفِرَق الميدانية بمتابعة الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر، ومنعهم من البيع بالطرقات والساحات العامة، وتمكنت من مصادرة 1.5 طن من الخضراوات والفواكه، وتم إتلافها في الموقع فيما جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع.

من جانبها، نفّذت بلدية بحرة الفرعية 304 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق، كما نفّذت 60 جولةً ميدانيةً لمراقبة البناء، وأشارت البلدية إلى اتخاذ العقوبات النظامية بحق المخالفين، وتحرير 32 مخالفةً، إلى جانب إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها؛ وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات واللوائح البلدية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 311 كيلوجرامًا من العسل المخلوط غير الطبيعي، و120 لترًا من زيت السمسم غير الصالح للاستهلاك الآدمي ومنتهي الصلاحية، وفرض الغرامات المالية على المخالفين.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:16 PM

مكة.. حملات مكثّفة تضبط 6 أطنان لحوم وأغذية فاسدة وتغلق محطة وقود

نفّذتها "الأمانة" ممثلة في البلديات داعية للتصدي والإبلاغ عن المخالفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- أمس، حملة رقابية تفتيشية على الباعة الجائلين المخالفين؛ وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، والحد من انتشارها في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت "الأمانة" أن الفِرَق الرقابية نفّذت حملةً ميدانيةً موسعةً على سوق النكاسة العشوائي، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3.5 أطنان من الخضراوات والفواكه التالفة بحوزة الباعة الجائلين المخالفين، إضافة إلى إتلاف 500 كيلوجرام من اللحوم والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ مشيرة إلى إتلاف عدد من بسطات الشوي العشوائية، التي تبيع المواد الغذائية المكشوفة والفاسدة.

كما قامت الفِرَق الميدانية بمتابعة الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر، ومنعهم من البيع بالطرقات والساحات العامة، وتمكنت من مصادرة 1.5 طن من الخضراوات والفواكه، وتم إتلافها في الموقع فيما جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع.

من جانبها، نفّذت بلدية بحرة الفرعية 304 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق، كما نفّذت 60 جولةً ميدانيةً لمراقبة البناء، وأشارت البلدية إلى اتخاذ العقوبات النظامية بحق المخالفين، وتحرير 32 مخالفةً، إلى جانب إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها؛ وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات واللوائح البلدية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 311 كيلوجرامًا من العسل المخلوط غير الطبيعي، و120 لترًا من زيت السمسم غير الصالح للاستهلاك الآدمي ومنتهي الصلاحية، وفرض الغرامات المالية على المخالفين.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

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