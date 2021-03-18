"مركز الملك فيصل للبحوث" يستعرض آفاق العلاقات الثقافية السعودية العراقية

المركز يقيم محاضرة افتراضية مع مجلس التنسيق المشترك بين البلدين

يقيم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع مجلس التنسيق السعودي العراقي، اليوم محاضرة عامة (افتراضية) مفتوحة للجمهور، بعنوان "العلاقات الثقافية السعودية العراقية: مجالات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون".



وسيكون ضيف المحاضرة وزير الثقافة والسياحة والآثار بالجمهورية العراقية الدكتور حسن ناظم؛ الذي سيلقي الضوء على أنشطة وزارة الثقافة العراقية ومشروعاتها، ويتحدث عن هموم المثقف العراقي من واقع تجربته الشخصية - العلمية والعملية - التي تجمع بين المسؤولية الوزارية والعمل الأكاديمي والثقافي، إلى جانب تقويمه واقع الثقافة العراقية بين التحديات والآمال، وسبل النهوض بالمؤسسات العراقية الثقافية والأكاديمية والبحثية لاستعادة دورها، وما هي تطلعاته حيال مستقبل العلاقات الثقافية السعودية العراقية، وفرص التعاون الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين. يدير الحوار الدكتور سعود السرحان، الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.