مسلحون يقتلون 4 موظفات إغاثة في باكستان
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء
قتل مسلحون مجهولون بالرصاص، اليوم (الاثنين)، أربع موظفات إغاثة في سيارتهن بشمال غرب باكستان.
ونقلت "رويترز" عن قائد الشرطة في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر شفي الله قندابور، أن القتيلات كن يعملن لمنظمة غير حكومية.
وأشار "قندابور" إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتحديد الجهة المتورطة.
ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المتشددين يستهدفون النساء منذ زمن لمعارضتهم خروجهن للعمل.
مسلحون يقتلون 4 موظفات إغاثة في باكستان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-22
قتل مسلحون مجهولون بالرصاص، اليوم (الاثنين)، أربع موظفات إغاثة في سيارتهن بشمال غرب باكستان.
ونقلت "رويترز" عن قائد الشرطة في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر شفي الله قندابور، أن القتيلات كن يعملن لمنظمة غير حكومية.
وأشار "قندابور" إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتحديد الجهة المتورطة.
ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المتشددين يستهدفون النساء منذ زمن لمعارضتهم خروجهن للعمل.
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
05:40 PM
مسلحون يقتلون 4 موظفات إغاثة في باكستان
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء
قتل مسلحون مجهولون بالرصاص، اليوم (الاثنين)، أربع موظفات إغاثة في سيارتهن بشمال غرب باكستان.
ونقلت "رويترز" عن قائد الشرطة في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر شفي الله قندابور، أن القتيلات كن يعملن لمنظمة غير حكومية.
وأشار "قندابور" إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتحديد الجهة المتورطة.
ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المتشددين يستهدفون النساء منذ زمن لمعارضتهم خروجهن للعمل.