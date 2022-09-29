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"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري

ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

‬استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي الفريق الأول الركن زارود نتيسكي فلاديمير.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

‎حضر الاستقبال رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة ورئيس هيئة التخطيط الإستراتيجي وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، فيما حضره من الجانب الروسي الوفد المرافق لقائد أكاديمية الأركان العامة الروسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري
سبق

‬استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي الفريق الأول الركن زارود نتيسكي فلاديمير.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

‎حضر الاستقبال رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة ورئيس هيئة التخطيط الإستراتيجي وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، فيما حضره من الجانب الروسي الوفد المرافق لقائد أكاديمية الأركان العامة الروسي.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
05:13 PM

"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري

ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,684

‬استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي الفريق الأول الركن زارود نتيسكي فلاديمير.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

‎حضر الاستقبال رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة ورئيس هيئة التخطيط الإستراتيجي وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، فيما حضره من الجانب الروسي الوفد المرافق لقائد أكاديمية الأركان العامة الروسي.

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