جولة سرية لمدير صحة الطائف تسفر عن إحالة طبيب للتحقيق

وصف دواء خطأ لمريض.. وممرضة لا تتابع الحالات

أحال مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد القحطانيـ طبيبًا وصف دواءً خاطئًا لمريض، إلى التحقيق، كما سيتم التحقيق مع ممرضة بسبب المتابعة غير الدقيقة في رصد العمليات الحيوية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة سرية، مساء أمس الخميس، على طوارئ مجمع الملك فيصل الطبي، ومركز صحي وسط المدينة.

وكان "القحطاني" قد زار عددًا من المواقع الصحية بشكلٍ انفرادي، مساءأمس، ورصد ملاحظات على أداء بعض الكوادر ووجّه بمعالجتها على الفور وإحالة عدد منها للمتابعة للتحقيق واصدارالعقوبات اللازمة.

وقال مصدر مسؤول بصحة الطائف لـ"سبق": نهج الزيارات السرية هو الخطوة الأولى التي انتهجها مدير صحة الطائف الجديد للوقوف بشكلٍ شخصي على مستوى الخدمات المقدمة لاسيما خارج أوقات العمل الرسمي وفي أوقات الذروة في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية المناوبة.

وأضاف: أبرز الملاحظات المرصودة تمثلت في وصفة طبية خاطئة لمريض راجع مركز اً صحيًا وسط المدينة، إضافة إلى عدم التزام ممرضة معاينة العلامات الحيوية لمراجعي طوارئ مجمع الملك فيصل الطبي، مما استوجب استبدال الممرضة المعنية وإحالتها للتحقيق.

ويباشر "القحطاني" أعماله منذ مطلع الأسبوع المنصرم ويعكف على مراجعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والوقوف على أداء المرافق الصحية لتقييم الوضع الحالي.