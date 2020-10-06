النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الكويت يؤكّد ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في مهامها وأداء الواجبات

بعد أن وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير

أكّد أمير الكويت، اليوم، ثقته بالحكومة الحالية لتأدية مهامها، وذلك بعد أن قدم رئيس الحكومة استقالته.

تفصيلاً، ووفق ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بقصر بيان العامر حيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير حرصاً على تولية المسؤولية الوزارية مَن يحوز ثقة أمير البلاد.

وأثنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ على جهود سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، مؤكداً ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها.

نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمير الكويت يؤكّد ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في مهامها وأداء الواجبات
سبق

أكّد أمير الكويت، اليوم، ثقته بالحكومة الحالية لتأدية مهامها، وذلك بعد أن قدم رئيس الحكومة استقالته.

تفصيلاً، ووفق ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بقصر بيان العامر حيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير حرصاً على تولية المسؤولية الوزارية مَن يحوز ثقة أمير البلاد.

وأثنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ على جهود سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، مؤكداً ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
12:04 PM

أمير الكويت يؤكّد ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في مهامها وأداء الواجبات

بعد أن وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,146

أكّد أمير الكويت، اليوم، ثقته بالحكومة الحالية لتأدية مهامها، وذلك بعد أن قدم رئيس الحكومة استقالته.

تفصيلاً، ووفق ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بقصر بيان العامر حيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير حرصاً على تولية المسؤولية الوزارية مَن يحوز ثقة أمير البلاد.

وأثنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ على جهود سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، مؤكداً ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,306
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,516
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,140

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة