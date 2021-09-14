السفارة البريطانية تتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين الثقافات

"العسيري" يستقبل القائم بأعمالها والوفد المرافق لها بمقر المركز بالرياض

استقبل نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم بن زايد العسيري، القائم بأعمال السفارة البريطانية في الرياض والوفد المرافق لها آنا والترز، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وشاهدت والترز والوفد المرافق عرضاً موجزاً عن المركز تضمن مسيرته ورؤيته ورسالته وأبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفذها بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام.

وفي ختام اللقاء، اطلع الوفد على المعرض التفاعلي للمركز للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار وتعزيز التنوع الثقافي والسلام العالمي وتعزيز العيش المشترك.