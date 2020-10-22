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المغرب تسجّل 4151 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات إلى 186 ألفًا و731 والوفيات 3132 شخصًا

سجّلت المغرب 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 186 ألفًا و731 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3132، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 154 ألفًا و481.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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المغرب تسجّل 4151 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة خلال 24 ساعة
سبق

سجّلت المغرب 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 186 ألفًا و731 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3132، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 154 ألفًا و481.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:34 PM

المغرب تسجّل 4151 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات إلى 186 ألفًا و731 والوفيات 3132 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجّلت المغرب 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 186 ألفًا و731 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3132، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 154 ألفًا و481.

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