وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3132، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 154 ألفًا و481.

سجّلت المغرب 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 186 ألفًا و731 حالة إصابة.

المغرب تسجّل 4151 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة خلال 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-22 سجّلت المغرب 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 186 ألفًا و731 حالة إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3132، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 154 ألفًا و481.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 10:34 PM

المغرب تسجّل 4151 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة خلال 24 ساعة إجمالي الإصابات إلى 186 ألفًا و731 والوفيات 3132 شخصًا





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سجّلت المغرب 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 186 ألفًا و731 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3132، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 154 ألفًا و481.