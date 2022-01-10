الكاميروني "فرانك كوم" ينضم للأهلي السعودي لمدة عام ونصف العام

أنهت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات التعاقد مع اللاعب الكاميروني فرانك كوم (30 عامًا) لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.



ووقّع اللاعب عقدًا احترافيًّا لمدة عام ونصف العام في صفقة انتقال حُر.



وسبق أن لعب "كوم" لأندية الريان القطري، الترجي والنجم الساحلي التونسيَّيْن، كما أنه لاعبٌ دولي بصفوف منتخب الكاميرون منذ 2014.