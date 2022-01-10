النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكاميروني "فرانك كوم" ينضم للأهلي السعودي لمدة عام ونصف العام

أنهت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات التعاقد مع اللاعب الكاميروني فرانك كوم (30 عامًا) لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

ووقّع اللاعب عقدًا احترافيًّا لمدة عام ونصف العام في صفقة انتقال حُر.

وسبق أن لعب "كوم" لأندية الريان القطري، الترجي والنجم الساحلي التونسيَّيْن، كما أنه لاعبٌ دولي بصفوف منتخب الكاميرون منذ 2014.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الكاميروني "فرانك كوم" ينضم للأهلي السعودي لمدة عام ونصف العام
سبق

أنهت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات التعاقد مع اللاعب الكاميروني فرانك كوم (30 عامًا) لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

ووقّع اللاعب عقدًا احترافيًّا لمدة عام ونصف العام في صفقة انتقال حُر.

وسبق أن لعب "كوم" لأندية الريان القطري، الترجي والنجم الساحلي التونسيَّيْن، كما أنه لاعبٌ دولي بصفوف منتخب الكاميرون منذ 2014.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:49 AM

الكاميروني "فرانك كوم" ينضم للأهلي السعودي لمدة عام ونصف العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,455

أنهت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات التعاقد مع اللاعب الكاميروني فرانك كوم (30 عامًا) لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

ووقّع اللاعب عقدًا احترافيًّا لمدة عام ونصف العام في صفقة انتقال حُر.

وسبق أن لعب "كوم" لأندية الريان القطري، الترجي والنجم الساحلي التونسيَّيْن، كما أنه لاعبٌ دولي بصفوف منتخب الكاميرون منذ 2014.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,369
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,339
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,728
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,634

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة