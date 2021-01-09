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مدير هيئة مكة يتفقّد العمل الميداني والتوعوي بـ"الكامل"

العمري تابع تنفيذ حملتَي "الخوارج شرار الخلق والصلاة نور"

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ بزيارة تفقدية للوقوف على العمل الميداني والتوعوي في هيئة محافظة الكامل، ومتابعة تنفيذ حملتَي "الخوارج شرار الخلق، والصلاة نور".

والتقى العمري؛ رئيس الهيئة الشيخ وليد الصبحي؛ ومنسوبي الهيئة واطلع على الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ الحملتين.

وأكّد أهمية تعزيز دور الشراكات وتفعيل حملة الصلاة نور، والخوارج شرار الخلق، بجميع الوسائل المتاحة، وهي من ضمن البرامج التوعوية والوقائية التي تنفّذها الهيئة في المحافظة.

وبيّن لمنسوبي الهيئة حرص دولتنا منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على نشر العدل والأمان بين أفراد المجتمع، في تعليمها ومنابرها الدعوية والإعلامية.

وألقى العمري؛ محاضرة توعوية بمحافظة الكامل بعنوان: (الصلاة نور) تناول فيها فضيلته أهمية الصلاة وفضلها وعظم شأنها في حياة المسلم، وتطرّق في حديثه عن فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية، في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر من التحزب والانتماء إلى الجماعات وخطورة الخوارج وأفكارهم.

جديرٌ بالذكر أن حملة (الصلاة نور، وحملة الخوارج شرار الخلق) أطلقتهما الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتهدفان إلى حث المجتمع على إقامة الصلاة وبيان أهميتها وعظم هذه الشعيرة المباركة، والتحذير من الجماعات الإرهابية والخوارج.

تأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله-.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير هيئة مكة يتفقّد العمل الميداني والتوعوي بـ"الكامل"
سبق

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ بزيارة تفقدية للوقوف على العمل الميداني والتوعوي في هيئة محافظة الكامل، ومتابعة تنفيذ حملتَي "الخوارج شرار الخلق، والصلاة نور".

والتقى العمري؛ رئيس الهيئة الشيخ وليد الصبحي؛ ومنسوبي الهيئة واطلع على الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ الحملتين.

وأكّد أهمية تعزيز دور الشراكات وتفعيل حملة الصلاة نور، والخوارج شرار الخلق، بجميع الوسائل المتاحة، وهي من ضمن البرامج التوعوية والوقائية التي تنفّذها الهيئة في المحافظة.

وبيّن لمنسوبي الهيئة حرص دولتنا منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على نشر العدل والأمان بين أفراد المجتمع، في تعليمها ومنابرها الدعوية والإعلامية.

وألقى العمري؛ محاضرة توعوية بمحافظة الكامل بعنوان: (الصلاة نور) تناول فيها فضيلته أهمية الصلاة وفضلها وعظم شأنها في حياة المسلم، وتطرّق في حديثه عن فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية، في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر من التحزب والانتماء إلى الجماعات وخطورة الخوارج وأفكارهم.

جديرٌ بالذكر أن حملة (الصلاة نور، وحملة الخوارج شرار الخلق) أطلقتهما الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتهدفان إلى حث المجتمع على إقامة الصلاة وبيان أهميتها وعظم هذه الشعيرة المباركة، والتحذير من الجماعات الإرهابية والخوارج.

تأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله-.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
01:24 PM

مدير هيئة مكة يتفقّد العمل الميداني والتوعوي بـ"الكامل"

العمري تابع تنفيذ حملتَي "الخوارج شرار الخلق والصلاة نور"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ بزيارة تفقدية للوقوف على العمل الميداني والتوعوي في هيئة محافظة الكامل، ومتابعة تنفيذ حملتَي "الخوارج شرار الخلق، والصلاة نور".

والتقى العمري؛ رئيس الهيئة الشيخ وليد الصبحي؛ ومنسوبي الهيئة واطلع على الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ الحملتين.

وأكّد أهمية تعزيز دور الشراكات وتفعيل حملة الصلاة نور، والخوارج شرار الخلق، بجميع الوسائل المتاحة، وهي من ضمن البرامج التوعوية والوقائية التي تنفّذها الهيئة في المحافظة.

وبيّن لمنسوبي الهيئة حرص دولتنا منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على نشر العدل والأمان بين أفراد المجتمع، في تعليمها ومنابرها الدعوية والإعلامية.

وألقى العمري؛ محاضرة توعوية بمحافظة الكامل بعنوان: (الصلاة نور) تناول فيها فضيلته أهمية الصلاة وفضلها وعظم شأنها في حياة المسلم، وتطرّق في حديثه عن فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية، في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر من التحزب والانتماء إلى الجماعات وخطورة الخوارج وأفكارهم.

جديرٌ بالذكر أن حملة (الصلاة نور، وحملة الخوارج شرار الخلق) أطلقتهما الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتهدفان إلى حث المجتمع على إقامة الصلاة وبيان أهميتها وعظم هذه الشعيرة المباركة، والتحذير من الجماعات الإرهابية والخوارج.

تأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله-.

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