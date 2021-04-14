النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: تحور كورونا له علاقة بزيادة أعداد الإصابات في شرق المتوسط

رنا الحجة: اللقاحات المتاحة حاليًّا ما زالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس

كشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، أن تحور فيروس (كورونا) له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليًّا ما زالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أنها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: تحور كورونا له علاقة بزيادة أعداد الإصابات في شرق المتوسط
سبق

كشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، أن تحور فيروس (كورونا) له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليًّا ما زالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أنها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
06:40 PM

الصحة العالمية: تحور كورونا له علاقة بزيادة أعداد الإصابات في شرق المتوسط

رنا الحجة: اللقاحات المتاحة حاليًّا ما زالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
823

كشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، أن تحور فيروس (كورونا) له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليًّا ما زالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أنها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,032
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,317
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة