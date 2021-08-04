النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصليب الأحمر" اللبناني: سقوط 84 جريحًا في مظاهرات بيروت

اندلعت خلال الذكرى الأولى لانفجار المرفأ

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، سقوط 84 جريحًا خلال مظاهرات بيروت، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال الصليب الأحمر في إحصاء نهائي للمصابين، إن 10 جرحى نقلوا من وسط العاصمة اللبنانية، فيما جرى نقل ثلاثة مصابين من منطقة الجميزة، مضيفًا أنه تم إسعاف 71 مصابًا في المكان.

وشهدت بيروت مساء الأربعاء تظاهرة حاشدة في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي خلف أكثر من 200 قتيل و6500 جريح.

واللافت في هذه المظاهرة، التي تطالب بمعرفة الحقيقة حول أسباب هذا الانفجار وبمحاسبة المسؤولين عنه، غياب الاعلام الحزبية بين المتظاهرين.

وتم احترام دقيقة صمت خلال التظاهرة، في ذكرى التوقيت الذي وقع فيه التفجير الكارثي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصليب الأحمر" اللبناني: سقوط 84 جريحًا في مظاهرات بيروت
سبق

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، سقوط 84 جريحًا خلال مظاهرات بيروت، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال الصليب الأحمر في إحصاء نهائي للمصابين، إن 10 جرحى نقلوا من وسط العاصمة اللبنانية، فيما جرى نقل ثلاثة مصابين من منطقة الجميزة، مضيفًا أنه تم إسعاف 71 مصابًا في المكان.

وشهدت بيروت مساء الأربعاء تظاهرة حاشدة في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي خلف أكثر من 200 قتيل و6500 جريح.

واللافت في هذه المظاهرة، التي تطالب بمعرفة الحقيقة حول أسباب هذا الانفجار وبمحاسبة المسؤولين عنه، غياب الاعلام الحزبية بين المتظاهرين.

وتم احترام دقيقة صمت خلال التظاهرة، في ذكرى التوقيت الذي وقع فيه التفجير الكارثي.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
11:50 PM

"الصليب الأحمر" اللبناني: سقوط 84 جريحًا في مظاهرات بيروت

اندلعت خلال الذكرى الأولى لانفجار المرفأ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
970

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، سقوط 84 جريحًا خلال مظاهرات بيروت، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال الصليب الأحمر في إحصاء نهائي للمصابين، إن 10 جرحى نقلوا من وسط العاصمة اللبنانية، فيما جرى نقل ثلاثة مصابين من منطقة الجميزة، مضيفًا أنه تم إسعاف 71 مصابًا في المكان.

وشهدت بيروت مساء الأربعاء تظاهرة حاشدة في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي خلف أكثر من 200 قتيل و6500 جريح.

واللافت في هذه المظاهرة، التي تطالب بمعرفة الحقيقة حول أسباب هذا الانفجار وبمحاسبة المسؤولين عنه، غياب الاعلام الحزبية بين المتظاهرين.

وتم احترام دقيقة صمت خلال التظاهرة، في ذكرى التوقيت الذي وقع فيه التفجير الكارثي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,255
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة