النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير حائل يُقلّد "الشبرمي" و"النفيعي" و"المطيري" رتبهم الجديدة

قلّد نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بقصر أجا مساء أمس ثلاثة من مديري الإدارات الأمنية بحائل رتبهم الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وقلّد سموه مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي رتبته الجديدة "عميد"، ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سلوم بن مسعد النفيعي رتبته الجديدة "عميد"، ومدير السلامة المرورية بمرور المنطقة المقدم هزاع بن مصلح المطيري رتبته الجديدة "عقيد".

وهنأ سموه "الشبرمي" و"النفيعي" و"المطيري" على ثقة ولاة الأمر، متمنيًا لهم التوفيق وخدمة الوطن على أكمل وجه بإذن الله.

فيما رفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية، متمنين أن يكونوا عند حُسن الظن، ومعربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.


حضر تقليد الرتب وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
نائب أمير حائل يُقلّد "الشبرمي" و"النفيعي" و"المطيري" رتبهم الجديدة
سبق

قلّد نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بقصر أجا مساء أمس ثلاثة من مديري الإدارات الأمنية بحائل رتبهم الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وقلّد سموه مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي رتبته الجديدة "عميد"، ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سلوم بن مسعد النفيعي رتبته الجديدة "عميد"، ومدير السلامة المرورية بمرور المنطقة المقدم هزاع بن مصلح المطيري رتبته الجديدة "عقيد".

وهنأ سموه "الشبرمي" و"النفيعي" و"المطيري" على ثقة ولاة الأمر، متمنيًا لهم التوفيق وخدمة الوطن على أكمل وجه بإذن الله.

فيما رفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية، متمنين أن يكونوا عند حُسن الظن، ومعربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.


حضر تقليد الرتب وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
01:31 AM

نائب أمير حائل يُقلّد "الشبرمي" و"النفيعي" و"المطيري" رتبهم الجديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
202

قلّد نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بقصر أجا مساء أمس ثلاثة من مديري الإدارات الأمنية بحائل رتبهم الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وقلّد سموه مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي رتبته الجديدة "عميد"، ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سلوم بن مسعد النفيعي رتبته الجديدة "عميد"، ومدير السلامة المرورية بمرور المنطقة المقدم هزاع بن مصلح المطيري رتبته الجديدة "عقيد".

وهنأ سموه "الشبرمي" و"النفيعي" و"المطيري" على ثقة ولاة الأمر، متمنيًا لهم التوفيق وخدمة الوطن على أكمل وجه بإذن الله.

فيما رفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية، متمنين أن يكونوا عند حُسن الظن، ومعربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.


حضر تقليد الرتب وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,975
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,206
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,631

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة