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بالصور.. "العالم الإسلامي" تنفذ عملية إغاثة عاجلة لـ13 ألف متضرر في موزمبيق

2500 سلة غذائية ومواد بناء وأدوات زراعية لضحايا الفيضانات والسيول

انطلقت حملة لرابطة العالم الإسلامي في شمال موزمبيق لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الفيضانات والسيول وذلك تحت رعاية ممثل رئيس الوزراء والأمين العام لمنطقة نامبولا في موزنبيق فيرونيكا لنقا.

واستهدفت الحملة مد يد العون إلى أكثر من 13 ألف متضرر جراء الأمطار التي تسببت بسيول وفيضانات في جمهورية موزمبيق، بحملة مساعدات اشتملت على 2500 سلة غذائية وكميات كبيرة من مواد البناء الأولية والمعدات الزراعية.

وحطت الحملة رحالها بمنطقة نامبولا، وهي واحدة من أشد المناطق المحتاجة والفقيرة في شمال موزمبيق ويسكنها أكثر من سبعة ملايين نسمة. وتأتي هذه المساعدات في إطار البرامج الشاملة التي تنفذها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، لمساعدة الفقراء والمحتاجين وضحايا الكوارث في القارة الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر في أفريقيا، وذلك انطلاقاً من إيمانها بدورها الإنساني العالمي في تطبيق المبادئ الأساسية لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الأزمات في شتى أنحاء العالم من دون أي تمييز.

من جانبه أوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف الدكتور عبدالعزيز سرحان أن توجيهات أمانة رابطة العالم الإسلامي شملت ولاية أنجوش أيضاً. وشكر رئيس الولاية السيد خونسيكا مونيل الرابطة على جهودها الإنسانية الشاملة، مشيداً في الوقت ذاته بالفريق الإغاثي الذي تكبد مشاق السفر للحضور إلى هذه المنطقة البعيدة وتقديم الدعم للأسر المتضررة التي فقدت الآلاف من منازلها بسبب الفيضانات التي لم تشهد المنطقة مثلها منذ سنوات طويلة.

وبيّن الدكتور سرحان، أن الحملة تضمنت توزيع سلال غذائية تحتوي على مساعدات متنوعة تشمل سلعًا مثل: السكر، والذرة، والزيت، والمكرونة، علاوة على مساعدات عينية شملت ألواحًا من الزنك والعديد من المعاول والفؤوس لتمكين هذه الأسر من إعادة تأهيل مساكنهم التي دمرتها السيول، إضافة إلى تزويدهم ببعض الأواني والاحتياجات المنزلية.

وأبان سرحان، بأن الرابطة قدمت للمحتاجين في جمهورية موزمبيق مساعدات إغاثية وصحية وتنموية بلغت قيمتها 8,595,676 ريال استفاد منها 454,242 شخص خلال الأعوام العشرين الماضية، مؤكداً أنها ستنفذ العديد من المشروعات الإنسانية في الفترة المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "العالم الإسلامي" تنفذ عملية إغاثة عاجلة لـ13 ألف متضرر في موزمبيق
سبق

انطلقت حملة لرابطة العالم الإسلامي في شمال موزمبيق لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الفيضانات والسيول وذلك تحت رعاية ممثل رئيس الوزراء والأمين العام لمنطقة نامبولا في موزنبيق فيرونيكا لنقا.

واستهدفت الحملة مد يد العون إلى أكثر من 13 ألف متضرر جراء الأمطار التي تسببت بسيول وفيضانات في جمهورية موزمبيق، بحملة مساعدات اشتملت على 2500 سلة غذائية وكميات كبيرة من مواد البناء الأولية والمعدات الزراعية.

وحطت الحملة رحالها بمنطقة نامبولا، وهي واحدة من أشد المناطق المحتاجة والفقيرة في شمال موزمبيق ويسكنها أكثر من سبعة ملايين نسمة. وتأتي هذه المساعدات في إطار البرامج الشاملة التي تنفذها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، لمساعدة الفقراء والمحتاجين وضحايا الكوارث في القارة الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر في أفريقيا، وذلك انطلاقاً من إيمانها بدورها الإنساني العالمي في تطبيق المبادئ الأساسية لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الأزمات في شتى أنحاء العالم من دون أي تمييز.

من جانبه أوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف الدكتور عبدالعزيز سرحان أن توجيهات أمانة رابطة العالم الإسلامي شملت ولاية أنجوش أيضاً. وشكر رئيس الولاية السيد خونسيكا مونيل الرابطة على جهودها الإنسانية الشاملة، مشيداً في الوقت ذاته بالفريق الإغاثي الذي تكبد مشاق السفر للحضور إلى هذه المنطقة البعيدة وتقديم الدعم للأسر المتضررة التي فقدت الآلاف من منازلها بسبب الفيضانات التي لم تشهد المنطقة مثلها منذ سنوات طويلة.

وبيّن الدكتور سرحان، أن الحملة تضمنت توزيع سلال غذائية تحتوي على مساعدات متنوعة تشمل سلعًا مثل: السكر، والذرة، والزيت، والمكرونة، علاوة على مساعدات عينية شملت ألواحًا من الزنك والعديد من المعاول والفؤوس لتمكين هذه الأسر من إعادة تأهيل مساكنهم التي دمرتها السيول، إضافة إلى تزويدهم ببعض الأواني والاحتياجات المنزلية.

وأبان سرحان، بأن الرابطة قدمت للمحتاجين في جمهورية موزمبيق مساعدات إغاثية وصحية وتنموية بلغت قيمتها 8,595,676 ريال استفاد منها 454,242 شخص خلال الأعوام العشرين الماضية، مؤكداً أنها ستنفذ العديد من المشروعات الإنسانية في الفترة المقبلة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
04:42 PM

بالصور.. "العالم الإسلامي" تنفذ عملية إغاثة عاجلة لـ13 ألف متضرر في موزمبيق

2500 سلة غذائية ومواد بناء وأدوات زراعية لضحايا الفيضانات والسيول

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عبدالله الراجحي - جدة
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4,621

انطلقت حملة لرابطة العالم الإسلامي في شمال موزمبيق لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الفيضانات والسيول وذلك تحت رعاية ممثل رئيس الوزراء والأمين العام لمنطقة نامبولا في موزنبيق فيرونيكا لنقا.

واستهدفت الحملة مد يد العون إلى أكثر من 13 ألف متضرر جراء الأمطار التي تسببت بسيول وفيضانات في جمهورية موزمبيق، بحملة مساعدات اشتملت على 2500 سلة غذائية وكميات كبيرة من مواد البناء الأولية والمعدات الزراعية.

وحطت الحملة رحالها بمنطقة نامبولا، وهي واحدة من أشد المناطق المحتاجة والفقيرة في شمال موزمبيق ويسكنها أكثر من سبعة ملايين نسمة. وتأتي هذه المساعدات في إطار البرامج الشاملة التي تنفذها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، لمساعدة الفقراء والمحتاجين وضحايا الكوارث في القارة الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر في أفريقيا، وذلك انطلاقاً من إيمانها بدورها الإنساني العالمي في تطبيق المبادئ الأساسية لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الأزمات في شتى أنحاء العالم من دون أي تمييز.

من جانبه أوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف الدكتور عبدالعزيز سرحان أن توجيهات أمانة رابطة العالم الإسلامي شملت ولاية أنجوش أيضاً. وشكر رئيس الولاية السيد خونسيكا مونيل الرابطة على جهودها الإنسانية الشاملة، مشيداً في الوقت ذاته بالفريق الإغاثي الذي تكبد مشاق السفر للحضور إلى هذه المنطقة البعيدة وتقديم الدعم للأسر المتضررة التي فقدت الآلاف من منازلها بسبب الفيضانات التي لم تشهد المنطقة مثلها منذ سنوات طويلة.

وبيّن الدكتور سرحان، أن الحملة تضمنت توزيع سلال غذائية تحتوي على مساعدات متنوعة تشمل سلعًا مثل: السكر، والذرة، والزيت، والمكرونة، علاوة على مساعدات عينية شملت ألواحًا من الزنك والعديد من المعاول والفؤوس لتمكين هذه الأسر من إعادة تأهيل مساكنهم التي دمرتها السيول، إضافة إلى تزويدهم ببعض الأواني والاحتياجات المنزلية.

وأبان سرحان، بأن الرابطة قدمت للمحتاجين في جمهورية موزمبيق مساعدات إغاثية وصحية وتنموية بلغت قيمتها 8,595,676 ريال استفاد منها 454,242 شخص خلال الأعوام العشرين الماضية، مؤكداً أنها ستنفذ العديد من المشروعات الإنسانية في الفترة المقبلة.

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