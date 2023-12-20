النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.20 %

الذهب ينخفض 0.30 %

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، "برنت"، للعقود الآجلة، صباح اليوم الجمعة، بنسبة 0.20%، إلى 66.67 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، للعقود الآجلة بنسبة 0.02%، إلى 61.17 دولار أمريكي.

من جهة أخرى، انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية بمقدار بنسبة 0.30%، إلى 1474.40 دولار أمريكي.

وارتفع سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بنسبة 0.18%، إلى 1476.70 دولار أمريكي.

أسعار النفط النفط نفط خام

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.20 %
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، "برنت"، للعقود الآجلة، صباح اليوم الجمعة، بنسبة 0.20%، إلى 66.67 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، للعقود الآجلة بنسبة 0.02%، إلى 61.17 دولار أمريكي.

من جهة أخرى، انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية بمقدار بنسبة 0.30%، إلى 1474.40 دولار أمريكي.

وارتفع سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بنسبة 0.18%، إلى 1476.70 دولار أمريكي.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
01:11 PM

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.20 %

الذهب ينخفض 0.30 %

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
790

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، "برنت"، للعقود الآجلة، صباح اليوم الجمعة، بنسبة 0.20%، إلى 66.67 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، للعقود الآجلة بنسبة 0.02%، إلى 61.17 دولار أمريكي.

من جهة أخرى، انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية بمقدار بنسبة 0.30%، إلى 1474.40 دولار أمريكي.

وارتفع سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بنسبة 0.18%، إلى 1476.70 دولار أمريكي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,512
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,353
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,736
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,179

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة