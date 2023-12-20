سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.20 %

الذهب ينخفض 0.30 %

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، "برنت"، للعقود الآجلة، صباح اليوم الجمعة، بنسبة 0.20%، إلى 66.67 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، للعقود الآجلة بنسبة 0.02%، إلى 61.17 دولار أمريكي.

من جهة أخرى، انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية بمقدار بنسبة 0.30%، إلى 1474.40 دولار أمريكي.

وارتفع سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بنسبة 0.18%، إلى 1476.70 دولار أمريكي.