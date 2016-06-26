"فلكية جدة": "الأحدب" يقترن بـ"سيد الحلقات".. الليلة

خلال ساعات ما قبل الفجر كحركة طبيعية في مداره

يرصد بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم السبت 26 يونيو 2021 وخلال الساعات قبل الفجر، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن القمر الأحدب سيكون ظاهريًّا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما "إلى اليسار بالنسبة للراصد" كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون مشاهدة بسهولة بالعين المجردة، وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

ولفت أبوزاهرة إلى أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، وقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

ويعرف زحل، وفق أبوزاهرة، بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات؛ بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط؛ فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبًا المسافة ما بين الأرض والقمر، وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط.

وتابع: بلغت حلقات زحل أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017؛ حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه، وكانت آخر مرة يحدث ذلك في العام 1988، ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046.

وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق، وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج؛ لذلك في فجر اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد غيّر موقعه بالنسبة لزحل نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.