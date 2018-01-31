النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. تعزيز الإجراءات الاحترازية على المحال والمراكز التجارية للحد من انتشار "كورونا "

الأمانة تنفذ أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر

نفذت أمانة الطائف أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر يناير الحالي على المنشآت الصحية والأسواق والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي 940" .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. تعزيز الإجراءات الاحترازية على المحال والمراكز التجارية للحد من انتشار "كورونا "
سبق

نفذت أمانة الطائف أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر يناير الحالي على المنشآت الصحية والأسواق والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي 940" .

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
05:39 PM

الطائف.. تعزيز الإجراءات الاحترازية على المحال والمراكز التجارية للحد من انتشار "كورونا "

الأمانة تنفذ أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
224

نفذت أمانة الطائف أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر يناير الحالي على المنشآت الصحية والأسواق والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي 940" .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,694
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,233
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,200
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة