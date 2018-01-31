نفذت أمانة الطائف أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر يناير الحالي على المنشآت الصحية والأسواق والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا". وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي 940" .

الطائف.. تعزيز الإجراءات الاحترازية على المحال والمراكز التجارية للحد من انتشار "كورونا " وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-31 نفذت أمانة الطائف أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر يناير الحالي على المنشآت الصحية والأسواق والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي 940" .

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 05:39 PM

الطائف.. تعزيز الإجراءات الاحترازية على المحال والمراكز التجارية للحد من انتشار "كورونا " الأمانة تنفذ أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر





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نفذت أمانة الطائف أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر يناير الحالي على المنشآت الصحية والأسواق والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي 940" .