وفاة أكثر من 30 معتمرًا وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بطريق الهجرة

اشتعلت النيران بحافلة تقلُّ معتمرين من جنسيات مختلفة إثر تصادمها بمركبة

لقي أكثر من 30 معتمرًا مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة. فيما استُنفر مستشفى الحمنة ومستشفى وادي الفرع لاستقبال المصابين بقيادة مدير التجمع الصحي بالمحافظة مرزوق بن ضيف الله الشلاحي، كما باشرت فِرق المرور ودوريات أمن الطرق الحادثة.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر أن الحادث وقع بين مركبة وحافلة، تقل معتمرين من جنسيات مختلفة؛ فاشتعلت النيران في الحافلة؛ لتسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصًا، وإصابة 5 آخرين؛ تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثة.