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"الفيصل": أتوقع أن يكون سوق عكاظ ملتقى العرب الأول في كل المجالات

أكد أهميته في تعريف الناشئة بالمخزون الثقافي والحضاري للمملكة

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بعد انتهاء حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف، أن سوق عكاظ شهد تطورًا في السنوات الماضية، وسيشهد تطورًا متسارعًا في المستقبل.

وتفصيلاً، قال الأمير خالد الفيصل: هنيئًا لهذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، بما يتحقق كل يوم من إنجاز، وتقدم وتطور في جميع المجالات.

وأضاف: المملكة العربية السعودية، تتميز بأمنها وأمانها واستقرارها وثقافتها وبفكرها واقتصادها نتيجة لعدة أمور، أولها تمسك هذه الدولة قيادة وشعبًا بالإسلام وبالقرآن وبالسنة النبوية، فهنيئًا لهذه البلاد وشعبها.

وتابع: أشكر جميع الإخوان الذين شاركوا وأسهموا في هذا العمل الكبير، الذي يستحقون عليه الإعجاب والتقدير، وأولهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، وأتوقع أن يكون سوق عكاظ سوقًا للعرب، في كل المجالات وأن يكون عكاظ ملتقى العرب الأول، في جميع المجالات سواء الفكرية أو المجالات الثقافية والاقتصادية، ونريد أن نراه يستعيد مكانته الحضارية ولكن بحلة جديدة، وفي تصور جديد يواكب العصر الحاضر والمستقبل.

وحول أهمية سوق عكاظ لتعريف الناشئة بالمخزون الثقافي والحضاري للمملكة، قال أمير مكة المكرمة: "إن الناشئة هم المستقبل، ونحن نرى مستقبلنا يعيش معنا بهذه الروح وبهذه العزيمة وتأكيد تطوير هذه البلاد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل": أتوقع أن يكون سوق عكاظ ملتقى العرب الأول في كل المجالات
سبق

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بعد انتهاء حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف، أن سوق عكاظ شهد تطورًا في السنوات الماضية، وسيشهد تطورًا متسارعًا في المستقبل.

وتفصيلاً، قال الأمير خالد الفيصل: هنيئًا لهذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، بما يتحقق كل يوم من إنجاز، وتقدم وتطور في جميع المجالات.

وأضاف: المملكة العربية السعودية، تتميز بأمنها وأمانها واستقرارها وثقافتها وبفكرها واقتصادها نتيجة لعدة أمور، أولها تمسك هذه الدولة قيادة وشعبًا بالإسلام وبالقرآن وبالسنة النبوية، فهنيئًا لهذه البلاد وشعبها.

وتابع: أشكر جميع الإخوان الذين شاركوا وأسهموا في هذا العمل الكبير، الذي يستحقون عليه الإعجاب والتقدير، وأولهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، وأتوقع أن يكون سوق عكاظ سوقًا للعرب، في كل المجالات وأن يكون عكاظ ملتقى العرب الأول، في جميع المجالات سواء الفكرية أو المجالات الثقافية والاقتصادية، ونريد أن نراه يستعيد مكانته الحضارية ولكن بحلة جديدة، وفي تصور جديد يواكب العصر الحاضر والمستقبل.

وحول أهمية سوق عكاظ لتعريف الناشئة بالمخزون الثقافي والحضاري للمملكة، قال أمير مكة المكرمة: "إن الناشئة هم المستقبل، ونحن نرى مستقبلنا يعيش معنا بهذه الروح وبهذه العزيمة وتأكيد تطوير هذه البلاد".

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
01:35 AM

"الفيصل": أتوقع أن يكون سوق عكاظ ملتقى العرب الأول في كل المجالات

أكد أهميته في تعريف الناشئة بالمخزون الثقافي والحضاري للمملكة

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متعب البقمي - الطائف
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أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بعد انتهاء حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف، أن سوق عكاظ شهد تطورًا في السنوات الماضية، وسيشهد تطورًا متسارعًا في المستقبل.

وتفصيلاً، قال الأمير خالد الفيصل: هنيئًا لهذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، بما يتحقق كل يوم من إنجاز، وتقدم وتطور في جميع المجالات.

وأضاف: المملكة العربية السعودية، تتميز بأمنها وأمانها واستقرارها وثقافتها وبفكرها واقتصادها نتيجة لعدة أمور، أولها تمسك هذه الدولة قيادة وشعبًا بالإسلام وبالقرآن وبالسنة النبوية، فهنيئًا لهذه البلاد وشعبها.

وتابع: أشكر جميع الإخوان الذين شاركوا وأسهموا في هذا العمل الكبير، الذي يستحقون عليه الإعجاب والتقدير، وأولهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، وأتوقع أن يكون سوق عكاظ سوقًا للعرب، في كل المجالات وأن يكون عكاظ ملتقى العرب الأول، في جميع المجالات سواء الفكرية أو المجالات الثقافية والاقتصادية، ونريد أن نراه يستعيد مكانته الحضارية ولكن بحلة جديدة، وفي تصور جديد يواكب العصر الحاضر والمستقبل.

وحول أهمية سوق عكاظ لتعريف الناشئة بالمخزون الثقافي والحضاري للمملكة، قال أمير مكة المكرمة: "إن الناشئة هم المستقبل، ونحن نرى مستقبلنا يعيش معنا بهذه الروح وبهذه العزيمة وتأكيد تطوير هذه البلاد".

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