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السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام

حصل الدكتور بندر أحمد علي السهلي على شهادة الاختصاص "البورد السعودي" في جراحة العظام.

ويُعد الدكتور السهلي من الكفاءات الوطنية الشابّة التي حقّقت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي.

وتلقّى "السهلي" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على هذه الدرجة المهنية، راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

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السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام
سبق

حصل الدكتور بندر أحمد علي السهلي على شهادة الاختصاص "البورد السعودي" في جراحة العظام.

ويُعد الدكتور السهلي من الكفاءات الوطنية الشابّة التي حقّقت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي.

وتلقّى "السهلي" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على هذه الدرجة المهنية، راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
08:47 PM

السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الدكتور بندر أحمد علي السهلي على شهادة الاختصاص "البورد السعودي" في جراحة العظام.

ويُعد الدكتور السهلي من الكفاءات الوطنية الشابّة التي حقّقت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي.

وتلقّى "السهلي" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على هذه الدرجة المهنية، راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

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201,250 سيارة ..

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