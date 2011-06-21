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حالة سحب رعدية ممطرة تواعد الباحة و9 محافظات بالمنطقة

"الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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حالة سحب رعدية ممطرة تواعد الباحة و9 محافظات بالمنطقة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
09:26 AM

حالة سحب رعدية ممطرة تواعد الباحة و9 محافظات بالمنطقة

"الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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