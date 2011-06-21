حالة سحب رعدية ممطرة تواعد الباحة و9 محافظات بالمنطقة
"الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
حالة سحب رعدية ممطرة تواعد الباحة و9 محافظات بالمنطقة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-21
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
09:26 AM
حالة سحب رعدية ممطرة تواعد الباحة و9 محافظات بالمنطقة
"الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.