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أمين الطائف يفتتح مشروع مواقف سيارات متعدد الأدوار بـ"التاريخية"

في إطار فك الاختناقات المرورية وتكدس السيارات بالشوارع المحيطة

افتتح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، مشروع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار "برحة القزاز" بالمنطقة التاريخية وسط الطائف.

ويعد المشروع المكون من خمسة أدوار إحدى مشروعات دعم وسط المدينة بمواقف كافية للسيارات، ويحتوي المبنى على 280 موقفًا للسيارات، بالإضافة إلى مواقف مخصصة لذوي الإعاقة، و65 محلًّا تجاريًّا، وهو مشروع استثماري نفّذته أمانة الطائف بالتعاون مع القطاع الخاص مؤخرًا.

وأوضحت الأمانة أن المرفق يخدم زوار المنطقة التاريخية بوسط الطائف؛ حيث يوفر مواقف إضافية للسيارات في هذا الموقع المكتظ، ويسهم بشكل مباشر في احتواء جزء من احتياج المنطقة التاريخية من مواقف المركبات؛ مما يسهل على مرتادي المكان الوصول للسوق.

وتعمل الأمانة حاليًا على إنشاء مبنى آخر للمواقف متعددة الأدوار بباب الريع، لتلبية احتياجات زوار وسط المدينة.

وذكرت الأمانة أن هذه المواقف الجديدة ستسهم في فك الاختناقات المرورية وتكدس السيارات بالشوارع المحيطة بالمنطقة المركزية، وتدعم الحركة التجارية بالموقف من خلال توفير مواقف إضافية للمركبات.

ووجّه أمين الطائف بأن تكون أول ساعتين من حجوزات الأشخاص ذوي الإعاقة بمبنى مواقف السيارات "برحة القزاز" مجانًا؛ لدعم هذه الفئة الغالية والتسهيل عليها، كما أشاد بقدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في مشاريع التطوير الجارية.

أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل مبنى مواقف السيارات المنطقة التاريخية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين الطائف يفتتح مشروع مواقف سيارات متعدد الأدوار بـ"التاريخية"
سبق

افتتح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، مشروع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار "برحة القزاز" بالمنطقة التاريخية وسط الطائف.

ويعد المشروع المكون من خمسة أدوار إحدى مشروعات دعم وسط المدينة بمواقف كافية للسيارات، ويحتوي المبنى على 280 موقفًا للسيارات، بالإضافة إلى مواقف مخصصة لذوي الإعاقة، و65 محلًّا تجاريًّا، وهو مشروع استثماري نفّذته أمانة الطائف بالتعاون مع القطاع الخاص مؤخرًا.

وأوضحت الأمانة أن المرفق يخدم زوار المنطقة التاريخية بوسط الطائف؛ حيث يوفر مواقف إضافية للسيارات في هذا الموقع المكتظ، ويسهم بشكل مباشر في احتواء جزء من احتياج المنطقة التاريخية من مواقف المركبات؛ مما يسهل على مرتادي المكان الوصول للسوق.

وتعمل الأمانة حاليًا على إنشاء مبنى آخر للمواقف متعددة الأدوار بباب الريع، لتلبية احتياجات زوار وسط المدينة.

وذكرت الأمانة أن هذه المواقف الجديدة ستسهم في فك الاختناقات المرورية وتكدس السيارات بالشوارع المحيطة بالمنطقة المركزية، وتدعم الحركة التجارية بالموقف من خلال توفير مواقف إضافية للمركبات.

ووجّه أمين الطائف بأن تكون أول ساعتين من حجوزات الأشخاص ذوي الإعاقة بمبنى مواقف السيارات "برحة القزاز" مجانًا؛ لدعم هذه الفئة الغالية والتسهيل عليها، كما أشاد بقدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في مشاريع التطوير الجارية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:06 PM

أمين الطائف يفتتح مشروع مواقف سيارات متعدد الأدوار بـ"التاريخية"

في إطار فك الاختناقات المرورية وتكدس السيارات بالشوارع المحيطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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افتتح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، مشروع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار "برحة القزاز" بالمنطقة التاريخية وسط الطائف.

ويعد المشروع المكون من خمسة أدوار إحدى مشروعات دعم وسط المدينة بمواقف كافية للسيارات، ويحتوي المبنى على 280 موقفًا للسيارات، بالإضافة إلى مواقف مخصصة لذوي الإعاقة، و65 محلًّا تجاريًّا، وهو مشروع استثماري نفّذته أمانة الطائف بالتعاون مع القطاع الخاص مؤخرًا.

وأوضحت الأمانة أن المرفق يخدم زوار المنطقة التاريخية بوسط الطائف؛ حيث يوفر مواقف إضافية للسيارات في هذا الموقع المكتظ، ويسهم بشكل مباشر في احتواء جزء من احتياج المنطقة التاريخية من مواقف المركبات؛ مما يسهل على مرتادي المكان الوصول للسوق.

وتعمل الأمانة حاليًا على إنشاء مبنى آخر للمواقف متعددة الأدوار بباب الريع، لتلبية احتياجات زوار وسط المدينة.

وذكرت الأمانة أن هذه المواقف الجديدة ستسهم في فك الاختناقات المرورية وتكدس السيارات بالشوارع المحيطة بالمنطقة المركزية، وتدعم الحركة التجارية بالموقف من خلال توفير مواقف إضافية للمركبات.

ووجّه أمين الطائف بأن تكون أول ساعتين من حجوزات الأشخاص ذوي الإعاقة بمبنى مواقف السيارات "برحة القزاز" مجانًا؛ لدعم هذه الفئة الغالية والتسهيل عليها، كما أشاد بقدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في مشاريع التطوير الجارية.

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